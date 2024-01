Quando Honda acquistò una Porsche 911 GT3 e Stoccarda le lasciò un messaggio 'segreto'

Fra le case automobilistiche di tutto il mondo è usuale testare auto della concorrenza. Di recente, ad esempio, abbiamo visto una Tesla Model X e una BMW iX in casa Lamborghini, ma si tratta solo di uno dei molteplici esempi che potremmo farvi a riguardo.

Sempre Lamborghini, ad esempio ha testato nel 2023 una Ferrari 296 GTB e dieci anni fa fece lo stesso Honda, che decise di studiare la concorrenza per costruire una propria vettura.

Stiamo parlando precisamente della seconda generazione della NSX e del periodo 2013/2014, quando appunto i giapponesi avviarono l'ambizioso progetto di riportare in vita la “Ferrari nipponica”.

Per cercare di realizzare un'auto pressochè perfetta decisero di studiare il meglio, leggasi la Porsche 911 GT3. Acquistarono quindi un bolide di Stoccarda e iniziarono a studiarlo da cima a fondo, dentro e fuori, cercando di carpirne tutti i suoi segreti.

Il caso volle che proprio mentre gli ingegneri di Honda stavano studiando la 911 GT3, Porsche dovette richiamare la vettura per un problema alle bielle del motore boxer sei cilindri. Una volta rientrata in officina i meccanici tedeschi scoprirono che vi era un particolare modello che aveva raggiunto una velocità superiore ai 320 km/h.

Facendo una brevissima indagine risalirono al proprietario e si accorsero che era niente di meno che la filiale Honda degli Stati Uniti, precisamente quella di Marysville nell'Ohio. Porsche fu ovviamente ammaliata dal fatto che i nipponici stessero prendendo spunto da una loro vettura, di conseguenza decisero di ringraziare a loro modo la concorrenza, lasciando un messaggio segreto all'interno della 911 GT3.

Una volta tornata in Ohio gli ingegneri Honda scoprirono l'appunto lasciato dai tedeschi che recitava: “Buona fortuna Honda. Ci vediamo dall'altra parte". Un gesto decisamente apprezzabile che dimostra la signorilità di Porsche e quanto la concorrenza nel mondo automobilistico sia leale e sportiva.

Per la cronaca la nuova Honda NSX rimase in produzione dal 2016 al 2022 riscuotendo un discreto successo: l'auto era splendida e veloce, forse non all'altezza della sua mitologica antenata, ma in ogni caso convinse pubblico e critica. Merito forse anche della 911 GT3...