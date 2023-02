Quando fa freddo conviene andare veloci per avere più autonomia con le BEV: la ricerca

Più si va veloce, più si consuma. È una legge imprescindibile per qualsiasi vettura, termica o elettrica che sia, con le auto a batteria però le cose potrebbero capovolgersi quando fuori ci sono temperature rigide. È quanto afferma una nuova, interessante ricerca...

Se con le auto termiche poniamo poca attenzione ai consumi, anche se la nostra sensibilità è aumentata dopo i recenti prezzi alle stelle di benzina e diesel, con le auto elettriche siamo portati a guidare con più tranquillità per non consumare in maniera drastica la batteria - e trovarci nella spiacevole situazione di non avere una colonnina di ricarica a disposizione. Un nuovo studio però afferma che con temperature rigide conviene fare il contrario: andare più veloci per avere maggiore autonomia. Che stregoneria è mai questa?

Il nodo della questione sarebbe il sistema di riscaldamento di bordo: è uno strumento particolarmente energivoro (e qui potrebbe essere conveniente acquistare un'elettrica con pompa di calore come la Tesla Model Y) e più andiamo piano, più tempo ci serve per arrivare a destinazione, dunque più energia consumeremo per riscaldare il veicolo. Guidare più velocemente, al contrario, ci farà arrivare a destinazione prima, facendoci utilizzare il riscaldamento per meno tempo. Ma diamo un’occhiata a dati più precisi.

Geotab ha condotto la ricerca sfruttando i dati di una flotta di 500 berline elettriche e 2.000 van a batteria e i risultati parlano chiaro: con una temperatura esterna di 20 gradi centigradi (68° F) la velocità che ci permette di massimizzare l’autonomia è 30 km/h, a 0 gradi centigradi invece (32° F) conviene mantenere una velocità di crociera di 60 km/h - con la quale le auto prese in esame hanno toccato i 418 km.

Interessante poi vedere i dati relativi ai 130 km/h: a questa velocità si ottiene quasi la stessa autonomia a diverse temperature. A 0 gradi siamo a 313 km, a 20 gradi siamo a 337 km, mentre a 30 gradi siamo a 321 km. Questo ovviamente secondo la ricerca di Geotab, avete sperimentato dati differenti con la vostra esperienza personale?