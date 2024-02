Quando Francois Delecour si ruppe entrambe le gambe a bordo di una Ferrari F40

La storia del motorsport è ricca di talenti che avrebbero potuto esplodere definitivamente, ed entrare nell'olimpo, se solo avessero avuto meno sfortuna, e di questo gruppo fa senza dubbio parte Francois Delecour.

Il pilota di rally francese, nato in Olanda nel 1962, ha vissuto una grande carriera nel mondo dei rally sul finire degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, fino a che nel 1994, nel massimo del suo splendore dopo aver vinto il Rally di Montecarlo di quell'anno a bordo della Ford Escort, auto anti-elettrica per eccellenza, non fu vittima di un terribile incidente.

Si fece tentare dal provare la Ferrari F40 gialla, rigorosamente preparata, di un amico, e durante il “test” una Citroen ZX gli tagliò la strada, obbligando lo stesso Delecour ad un impatto devastante che gli ruppe entrambe le gambe. La cosa paradossale fu che l'incidente fu provocato da un pilota di rally in erba a bordo della stessa Citroen, che stava facendo una recensione per un rally stradale.

Dopo solo 4 mesi Delecour era già in grado di rimettersi al volante e di derapare per i tornanti e le chicane di mezzo mondo, grazie anche ad una vettura appositamente modificata da Ford, ma il fisico e i movimenti non furono più gli stessi, e il brillante pilota di rally transalpino perse purtroppo il suo smalto e il suo talento enorme.

Nel corso degli anni seguenti Delecour non ha mai smesso di praticare la sua passione, continuando a correre fino ad ottenere un clamoroso sesto posto nel mondiale nel 2012 alla guida di una Ford Fiesta RS WRC, che non fece altro che aumentare i rimpianti.

Come ricorda Rallyssimo.it, il francese era soprannominato “Frein Tard” che si può tradurre in “staccata tardi”. Era infatti capace di frenare all'ultimo e nell'ambiente circolava il detto: “Per fare i tempi di Delecour, ti vai a far del male“.

La storia di un classico “What if”, come ce ne sono stati molti altri nel mondo del motorsport, piloti che sono stati fermati spesso e volentieri all'apice della carriera, o quando stavano per esplodere definitivamente, per colpa di incidenti, a volte anche “sciocchi”, come appunto quello del classe 1962 francese.

Giusto per capire meglio chi fosse, vi lasciamo qui sotto il video di quando Delecour tornò a bordo della Ford Escort ancora con le stampelle dopo l'incidente, pronto a derapare sulle strade di tutti i giorni. Più sopra invece il video dell'incidente a bordo della Ferrari F40, auto che di recente è stata interpretata in chiave moderna.