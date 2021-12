Quando Emanuele Sabatino sistemò una Delorean DMC-12: viaggio nel tempo con Ema Motorsport

Lo scorso 10 dicembre siamo stati travolti da una notizia che non avremmo mai voluto rilanciare: Emanuele Sabatino si è tolto la vita all'interno della sua officina ormai leggendaria. Officina in cui il meccanico aveva persino rimesso a posto una Delorean DMC-12.

Il vuoto lasciato da Emanuele Sabatino è di sicuro incolmabile, non ci capacitiamo all'idea di non sentire più la sua voce e la sua fragorosa risata in nuovi video. Abbiamo però la possibilità di rivivere tutti i suoi filmati esistenti, vogliamo infatti farvi conoscere chi era Emanuele Sabatino riproponendovi le sue storie migliori, così da mantenere vivo il suo ricordo.

Abbiamo già visto l'analisi approfondita di Emanuele Sabatino di una Tesla Model 3 Performance, oggi invece ricordiamo di quando il meccanico di Broni ha avuto a che fare con una Delorean DMC-12 originale, che ha dovuto sistemare in più punti. L'epopea, se così vogliamo chiamarla, della Delorean inizia infatti con la chiamata a un carro attrezzi, visto che la vettura si è fermata in mezzo alla strada a poche centinaia di metri dall'officina di Ema.

Da lì son nati tre video differenti più un quarto riassuntivo - pubblicato appena 3 mesi fa. Li trovate tutti e quattro in questa pagina e dimostrano, per l'ennesima volta, quanto fosse smisurato e incredibile il talento di Ema, meccanico eccezionale che aveva anche il dono di spiegare ogni cosa con entusiasmo e chiarezza.