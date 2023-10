Quando Elon Musk mise il motore della Roadster in una Smart per salvare Tesla

Lo scorso mese di settembre è uscita in tutto il mondo la biografia di Elon Musk firmata Walter Isaacson, un volume pieno di aneddoti riguardanti la vita privata del magnate, di storie legate a Paypal, SpaceX e Tesla, non sempre svelate al grande pubblico. Conoscete ad esempio la storia della Smart elettrica creata da Musk per salvare Tesla?

Oggi Tesla è un assoluto colosso, azienda leader (quasi) incontrastata del settore elettrico, tallonata soltanto da BYD in termini di vendite (BYD insegue Tesla vendendo sempre più auto elettriche). A fine 2008 però la situazione era estremamente diversa e l’azienda era sull’orlo della bancarotta. Elon Musk aveva appena fatto i salti mortali per far risorgere SpaceX dalle proprie ceneri, dopo tre lanci sbagliati e un quarto riuscito per il rotto della cuffia in situazioni assai precarie e fondi quasi finiti - lancio che fu in grado di salvare la società. Subito dopo però restò da sciogliere il nodo Tesla, alla disperata ricerca di investitori. Nel momento più disperato della grande T, Elon Musk ha preso un volo per Stoccarda al fine di incontrare i vertici di Daimler (Mercedes-Benz, Smart...), pronti a vedere come l’azienda se la sarebbe cavata con la costruzione di una Smart elettrica - che Daimler avrebbe voluto commercializzare in Europa. Qualora il progetto avesse funzionato, la compagnia tedesca avrebbe investito in Tesla. Elon Musk, di ritorno negli USA, incaricò l’allora socio J.B. Straubel si creare in fretta e furia una Smart elettrica da mostrare ai tedeschi. La Smart non veniva commercializzata negli Stati Uniti e un dipendente Tesla volò fino in Messico per recuperarne una a benzina affinché la riportasse in California. Una volta arrivata negli stabilimenti Tesla, i tecnici di Musk infilarono nella piccola vettura il motore e il pacco batterie di una Roadster, l’unico modello creato dall’azienda sino a quel momento.

Nel gennaio 2009 gli incaricati Daimler andarono davvero da Elon Musk, anche se con pochissima convinzione. Tesla era appunto sull’orlo del fallimento e i tedeschi avevano mal digerito quella trasferta, quasi certamente fallimentare dal punto di vista del business. Probabilmente gli uomini Daimler si aspettavano una banale presentazione in Powerpoint, Musk invece li invitò a fare un giro sulla Smart elettrica che Tesla aveva creato per l’occasione in poche settimane. I tedeschi rimasero a bocca aperta: quella piccola Smart era un siluro, accelerava da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Musk ricorda quella Smart dicendo che “era una bomba, potevi quasi impennarla”. Grazie a quel test drive, Daimler si convinse ad acquistare 50 milioni di dollari di azioni Tesla. Musk dice di quell’episodio: “Se all’epoca Daimler non avesse investito, sarebbe stata la fine”. A oggi per Daimler quell’episodio suona quasi come una beffa...