Quando Chrysler distrusse 93 Viper non omologate: il video della demolizione

Vi avvisiamo subito, le immagini che state per vedere potrebbero spezzarvi il cuore, soprattutto se siete grandi appassionati del mondo Viper. Nel 2014 infatti il gruppo Chrysler ne ha distrutte ben 93 e il video di oggi ne è la tremenda testimonianza.

Torniamo dunque indietro di qualche anno, a quando Chrysler ha richiamato 93 Viper in pre-produzione donate ai tempi alle scuole, con fini educativi. Non una di queste vetture era stata omologata per circolare in strada, non avevano alcun sistema di controllo delle emissioni e nessun limitatore di velocità. Solo due auto di questo lotto finirono poi sulle strade pubbliche, per essere distrutte in qualche incidente.

Proprio per questo motivo Chrysler ha cercato di nascondere le restanti unità, ritirarle e distruggerle - anche perché tutte le responsabilità legali ricadevano sull’azienda. Gli studenti del South Puget Sound Community College hanno cercato di salvarne almeno una dalla distruzione, la numero #004, anche se alla fine è stata distrutta anche questa. Nei video in pagina la drammatica esecuzione presso lo sfasciacarrozze. Che peccato capitale eh?

E pensate che la numero 4, quella che gli studenti hanno cercato di salvare dal suo tragico destino, era valutata 250.000 dollari - e oggi, con la sua storia, sarebbe costata anche di più.