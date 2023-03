Quando il casco di Michael Schumacher resistette al passaggio di un carro armato

Una delle vicende più curiose riguardanti Michael Schumacher fa riferimento al suo casco, precisamente il famoso Schuberth RF 1.5. L'elmetto indossato dal 7 volte campione del mondo a partire dal 2004 che era praticamente indistruttibile.

Forse non tutti sanno che il casco indossato dal pilota all'epoca alla Ferrari, era un prototipo in carbonio leggero, il primo mai sviluppato di questo tipo dalla ditta Schuberth, azienda tedesca. Era un casco che ovviamente non tutti potevano permettersi, visto che all'epoca costava 15mila sterline, circa 20mila euro, ma avrebbe garantito la protezione da qualsiasi oggetto e/o scontro, anche da un carro armato.

"È migliore del 100% in termini di assorbimento degli urti e resistenza", aveva affermato all'epoca proprio Michael Schumacher. Ma il casco aveva un piccolo problema, essendo un po' più pesante rispetto a quelli indossati dai colleghi: “Il peso extra mi dà ancora fastidio – aveva aggiunto - e dobbiamo lavorarci su".

L'RF 1.5 era stato realizzato in fibra di carbonio multistrato e il materiale risultava così resistente da essere superiore di due volte rispetto agli standard. L'elmetto fece così tanta notizia che anche David Coulthard, acerrimo rivale di Schumi, pensò di adottarlo, prima però di abbandonare l'idea.

In ogni caso per Oliver Schimpf, responsabile dello sviluppo del sistema di protezione, era “il casco più sicuro che il denaro potesse comprare”. All'epoca la Formula 1 non era dotata del sistema Halo, di conseguenza la testa del pilota era estremamente esposta quindi il casco risultava basilare, ancora di più del normale, in caso di uno scontro con un qualche oggetto volante.

Fu proprio questo tipo di elmetto che salvò la vita a Felipe Massa, vittima del terribile incidente durante il Gp d'Ungheria del 2009, quando venne colpito da una molla d'acciaio che gli ferì la fronte, senza però causargli delle gravi conseguenze.

In ogni caso, per dimostrare l'esagerata resistenza del casco Schuberth RF 1.5, questi venne sottoposto a degli sforzi estremi e quello più emblematico ha riguardato persino il passaggio di un carro armato: l'elmetto non ha fatto una piega.

Il casco pesava in tutto 1.450 grammi, circa 220 in più rispetti ai precedenti modelli ed era dotato di una visiera termica che garantiva che il calore non superasse mai i 35 gradi e non si appannasse. Per farlo adattare completamente alla testa, venne scansionato il capo di Schumacher al computer.

Sicuramente non sarà divenuto famoso come quello del Kaiser, ma il folle casco mostrato da Valtteri Bottas ai test in Bahrain ha fatto il giro del web in questi giorni. Non è passato inosservato, infine, anche il casco tributo di Mick Schumacher a papà Michael, che verrà indossato nel corso di questa stagione.