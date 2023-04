Quando Bjorn Wirdheim si dimenticò dove fosse il traguardo a Monaco nel 2003: fail epico

La storia del motorsport è piena di clamorosi fail e siparietti imbarazzanti ed esilaranti, ma quello con protagonista il pilota Bjorn Wirdheim nel 2003 resta senza dubbio uno dei più memorabili. Il 43enne svedese scelse infatti la prestigiosa cornice di Montecarlo per registrare un flop incredibile.

Quell'anno Wirdheim correva in F3000 per il team Arden, e fra gli ingegneri ai box vi era anche un certo Chris Horner, team principal Red Bull contattato da Ferrari negli scorsi mesi. Il 2003 fu un anno memorabile per Wirdheim, visto che lo stesso dominò in maniera impressionante il suo campionato, vincendo tre gare e ottenendo sei secondi posti. Ma a Monaco toppò in maniera memorabile.

Lo svedese regalò infatti uno degli errori che i piloti temono maggiormente, quello di esultare troppo presto, prima che la gara sia realmente conclusa. Non si capisce bene perchè, fatto sta che Wirdheim, a pochi metri dal traguardo, quando era saldamente al comando della gara grazie ad un cospicuo vantaggio su Nicolas Kiesa su Minardi, decise di fermarsi di fatto sotto il muretto box, per festeggiare assieme al suo team.

Evidentemente Wirdheim era convinto di aver già superato la linea di traguardo, molto probabilmente perchè pensava che la linea di arrivo, così come avviene in molti circuiti, fosse più arretrata rispetto a quella di partenza.

Fatto sta che lo svedese ha alzato le braccia al cielo sotto i box, e visto il forte rallentamento il vantaggio su Kiesa si è annullato nel giro di pochi istanti. Quest'ultimo, a differenza del collega, sapeva molto bene dove fosse posizionata la linea di arrivo, e approfittando della debacle del collega l'ha superato velocemente per poi tagliare il traguardo e andare clamorosamente a vincere.

Al muretto dei box del team Arden, come detto sopra, vi era anche Christian Horner, team principal, che invitò Wirdheim a riprendere subito la marcia: questi, accortosi del clamoroso fail, accelerò il prima possibile ma ormai il danno era fatto, e alla fine chiuse in seconda posizione.

Il video di questo incredibile siparietto lo potete trovare in alto a questa pagina, ma non è ovviamente l'unico memorabile avvenuto sul circuito del Principato. Soltanto pochi giorni fa vi avevamo ricordato il leggendario show di Raikkonen che dopo l'incidente andò dritto sul suo yacht.