Quando la bellezza non è tutto: tre auto dal design ambiguo che hanno venduto tantissimo

"La bellezza non è tutto": abbiamo spesso sentito recitare questo adagio ormai datato. La frase demodé può però tornare utile per introdurre il nostro articolo che presenta tre auto che, non vergognandosi del loro look poco regale, hanno saputo garantire lauti introiti alle rispettive aziende, lasciando un segno nella lunga storia dell’automobile.

Renault Mégane II

I marchi francesi non hanno, per tradizione, paura a osare con le linee. Non fa eccezione Renault che nel 2002 presenta un restyling della Mégane, la cui avventura era cominciata nel 1995. La Mégane II - la seconda serie - come la precedente generazione è frutto dell'équipe di designer diretta da Patrick Le Quément. Quest'ultimo cercò di diffondere su vasta scala quei concetti stilistici proposti poco tempo prima su due modelli destinati a numeri di vendita sensibilmente inferiori, vale a dire la Vel Satis e la Avantime. È da questi modelli non troppo convenzionali che la Mégane II attinse a piene mani, proponendo elementi come l'ampio parabrezza inclinato, i fari anteriori spigolosi e a sviluppo orizzontale, la fiancata a doppia angolatura, lo scalino tra profilo laterale del cofano motore e linea di cintura, il massiccio montante posteriore verticale, il lunotto avvolgente, i gruppi ottici posteriori assai spigolosi e il vano bagagli curvilineo, anche se con un elemento trasversale spigoloso, e ben sporgente all'indietro. Un’auto di successo in tutte le sue versioni che ha venduto moltissimo anche nella sua seconda versione come dimostrano le oltre 3 milioni di vetture prodotte malgrado uno dei lati B meno attraenti della storia dell’automobile.



Fiat Multipla

La monovolume venne presentata nel 1997 in anteprima al Salone Internazionale di Francoforte e prodotta dal 1998 al 2003. La sua particolarità, oltre all’audace design, era la presenza interna di sei sedili disposti su due file e un bagagliaio da oltre 430 litri che l'hanno resa un'auto gettonata dalle famiglie più numerose. Elogiata dal prestigioso MoMa di new York nel 1999 che la definì "un esempio delle nuove tendenze della futura motorizzazione", la vettura fu invece smontata dalla prestigiosa rivista TIME che la inserì fra le 50 peggiori auto di tutti i tempi. Tra prima e seconda serie (2004-10) - nella quale spariva il vistoso scalino frontale tra cofano e parabrezza, che rese famosa, nel bene o nel male, la Fiat Multipla – il brutto e grosso anatroccolo torinese è riuscito a vendere oltre 320.000 modelli pur essendo commercializzata nella sola Europa. Un successo commerciale alla faccia del gusto.

Mercedes Classe A W168

È il 1992 quando la Casa di Stoccarda annuncia la volontà di dare inizio a un progetto decisamente inusuale, quello cioè di realizzare una vettura di fascia “bassa”, delle dimensioni di un'utilitaria, ma dai contenuti appropriati a un’auto dotata della prestigiosa Stella a tre punte sul cofano. La Classe A W168 debutterà infine nel settembre del 1997 piombando sul mercato in un momento in cui le Case accusavano una certa crisi creativa. L'arrivo della piccola tedesca costituisce uno scossone per l’industria, positivo sul fronte della creatività ma deludente dal punto di vista estetico. Il cofano gradevole e slanciato mal si combina infatti con un posteriore mozzato e un’altezza eccessiva, tale da farla assomigliare a una scatola. L’auto attraverso diversi restyling - il più invasivo dei quali è quello A210 Evolution del 2002 - giunge fino al 2004 diventando più hi-tech ma senza cambiare la natura delle sue linee sgraziate. L’avventura della prima Classe A si rivela comunque florida dal punto di vita delle vendite, con oltre un milione e centomila esemplari venduti.