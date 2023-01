Quando tutte le auto saranno elettriche, Audi continuerà a mantenere il nome E-Tron

La mobilità del futuro sembrerebbe quella soltanto elettrica, anche se ci sono alcune case che mostrano ancora seri dubbi a riguardo, ma è evidente che più avanti una denominazione specifica per i modelli elettrici sarà superflua. Ciò nonostante, Audi ha confermato che anche nel futuro 100% EV manterrà la denominazione E-Tron per le sue auto BEV.

E nonostante il nome E-Tron abbia una connotazione piuttosto negativa in Francia, Audi ha deciso di mantenere questa denominazione e non seguire dunque la scelta di Mercedes, che ha annunciato di voler abbandonare la sigla EQ per i veicoli elettrici, visto che nei prossimi anni sarebbe diventata soltanto ridondante e non verranno più immesse sul mercato auto con motore a combustione interna.

A quanto pare però, per Audi una differenziazione di modelli sarà ancora utile anche in futuro, come suggerito dal capo del design di Audi, Marc Lichte, ai rappresentanti dei media durante un'anteprima del concept Activesphere quando gli è stato chiesto di una potenziale scomparsa del nome E-Tron: “Penso che E-Tron sia una differenziazione molto chiara, e… ci sarà un'altra differenziazione. Ma è ancora troppo presto per parlarne”.

Ciò significa che forse Audi è già al lavoro su altre forme di mobilità, che adotteranno un propria denominazione: potrebbe trattarsi di vetture ibride, a carburante sintetico o forse a idrogeno, ma soltanto il tempo ci svelerà cosa bolle in pentola.