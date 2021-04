Quando sarà arrivata l'apocalisse zombie, sarete felici di aver comprato questo veicolo

Attraverso il cinema, i videogiochi e la letteratura abbiamo potuto esperire decine se non centinaia di storie di apocalisse zombie et similia, e in quasi ogni situazione i protagonisti delle vicende avrebbero trovato una immensa utilità in un grosso veicolo corazzato e letteralmente indistruttibile.

Se temete per un futuro nel quale l'umanità si avvicinerà all'estinzione totale dovreste dare un'occhiata alla galleria di immagini in calce, dove è possibile vedere l'assurdo Gurkha costruito da Terradyne Armored Vehicles, un'azienda specializzata situata in Ontario. Il veicolo viene assemblato fin dal 2011 è spesso impiegato dalle forze dell'ordine e da altre agenzie su tutto il globo, e infatti si va dal Canada alla Libia, dal Qatar all'Arabia Saudita fino a Singapore e ad alcuni stati USA.

Lo specifico esemplare rappresentato in calce è stato costruito nel 2012, e come tutti gli altri si basa sul telaio e sul sistema propulsivo di un Ford F-500 XL. Sotto al cofano troviamo infatti un possente V8 diesel turbocompresso da 6,7 litri il quale eroga una potenza di oltre 400 cavalli e una coppia pari a 1.355 Nm. Interessante oltretutto il fatto che il suo proprietario vi abbia percorso solamente 6.600 chilometri.

Il venditore sostiene che il suo Gurkha sia stato pesantemente modificato a partire dalla nuova verniciatura approntata da Phoenix Coatings. Non mancano cerchi aftermarket in grado di viaggiare con pneumatici sgonfi e robustissime sospensioni Icon da 27.500 dollari. I vetri poi sono spessi circa 7,5 centimetri, mentre altri 11.000 dollari sono andati al miglioramento dell'abitacolo, che adesso vanta un sistema audio degno di nota. Il peso, come era lecito aspettarsi, supera le 8 tonnellate e mezzo.

Ovviamente la presenza di pannelli antiproiettile B7 era praticamente scontata, per cui un proiettile di calibro .308 sparato da una distanza di 20 metri non lascerebbe segni visibili sulla carrozzeria. Complessivamente è richiesta una cifra di 385.000 dollari (323.000 euro) per portarsi a casa un tale colosso: evidentemente tutto questo ben di dio ha dei costi.



A proposito di apocalisse zombie non possiamo non mostrarvi una folle Dodge Charger in "Zombie Apocalypse Edition" messa in vendita presso una concessionaria del South Carolina. In ultimo, per chi dovesse possedere centinaia di barili di carburante per alimentarlo, abbiamo la soluzione perfetta per ogni evenienza: un autentico carro armato del 1943 è stato messo a listino da Bring a Trailer pochi mesi fa.