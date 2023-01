Ecco quando arriva il Tesla Cybertruck secondo Elon Musk

Elon Musk ha presentato i dati finanziari Tesla del Q4 2022 e durante la conferenza ha avuto tempo anche per parlare del futuro del Cybertruck, il celebre pick-up elettrico dal design futuristico che non è stato ancora commercializzato.

Innanzitutto il magnate ha dissolto qualche nebbia per quanto riguarda la data di commercializzazione, con il pick-up che già è in un ritardo clamoroso. Presentato a fine 2019, sarebbe dovuto arrivare sul mercato a fine 2021, il COVID però ha fatto saltare ogni piano e oggi - a inizio 2023 - il Tesla Cybertruck non viene ancora venduto. Ebbene cos’ha detto Musk a riguardo?

“Non so quando potremo iniziare a produrre il Tesla Cybertruck” ha purtroppo detto, ha però aggiunto “probabilmente succederà nel corso della prossima estate, in ogni caso non ha molta importanza quando inizierà la produzione del pick-up, all’inizio la produzione è davvero molto lenta e non ha effetti sul pubblico, sarebbe più corretto aspettare l’inizio della produzione di volume e questo avverrà il prossimo anno”. Il 2024 sarà dunque l’anno in cui Tesla produrrà finalmente il Cybertruck che avrà a bordo un hardware di quarta generazione.

“Il Tesla Cybertruck monterà un hardware di quarta generazione, è davvero un prodotto incredibile, non vedo l’ora che arrivi sul mercato. Non vedo l’ora di poterlo guidare ogni giorno, è una di quei prodotti che arrivano solo una volta ogni tanto, è davvero speciale”. Non vediamo l’ora di conoscere i dettagli di questa piattaforma di quarta generazione, di cui Tesla ancora non ha diffuso nulla di ufficiale. A oggi le Tesla più avanzate funzionano con Hardware 3. Nel frattempo sempre Tesla pensa a un nuovo taglio di prezzi rispetto al calo di qualche giorno fa.