Quando arriva il Ferrari Purosangue: Maranello conferma anno di lancio

Ne è passato di tempo dalla pubblicazione delle prime foto spia del Ferrari Purosangue, quello che sarà il primo SUV della casa di Maranello. Dopo tutti questi mesi abbiamo finalmente qualche dettaglio ufficiale sul periodo di lancio del Purosangue sul mercato internazionale. Quando sarà disponibile per l’acquisto?

Osservando gli ultimi comunicati della Ferrari relativi ai risultati del 2021, ripresi anche dai colleghi di Motor1, si notano piccole informazioni definitive relative al periodo di produzione e consegna del SUV. Citando direttamente il report del Cavallino Rampante: “Inizio della produzione della Ferrari Daytona SP3 e del Ferrari Purosangue nel 2022 con avvio delle consegne a partire dal 2023”.

È pertanto ben chiaro quale sia il programma del produttore italiano per i prossimi mesi e anni: la produzione di massa del Purosangue verrà avviata proprio nel corso del 2022, lasciando quindi spazio a sufficienza per procedere poi con le consegne dal 2023 in avanti evitando di incorrere in problemi dati dalla crisi dei chip che colpisce anche il settore automotive. Purtroppo la società non ha voluto rendere noto alcun dettaglio tecnico della vettura tramite le pagine del comunicato stampa; dunque, non possiamo fare altro che rimanere vigili per ogni altra informazione diffusa da Ferrari stessa.

Nel frattempo, ecco che aspetto avrà la nuova Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1.