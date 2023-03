Quando andranno in pensione i motori termici? Da Audi a BMW ecco la roadmap

Con lo stop ufficiale dell'Ue a benzina e diesel dal 2035, le case automobilistiche mondiali hanno ricevuto un'ulteriore spinta verso l'elettrificazione. Le aziende sono già pronte ad un futuro green, e sono molte quelle che hanno stilato una road map molto precisa.

Partiamo da Audi che ha fatto sapere che l'ultimo modello termico sarà costruito nel 2026, molto probabilmente l'erede della Q5. Dal 2027 in avanti, solo auto elettriche. BMW punta invece a fare in modo che il 50% delle auto vendute entro il 2030, sia elettrico, mentre entro la fine del 2023 intende avere un modello full electric nel 90 per cento dei vari settori del mercato.

Mercedes vuole diventare completamente elettrica "ovunque le condizioni del mercato lo consentano" entro la fine del decennio, come fatto sapere dal capo dello sviluppo Markus Schäfer. Se tutto andrà come previsto la Classe E dovrebbe essere l'ultimo nuovo modello su una piattaforma con motore a combustione pura nel 2023.

Volkswagen non ha fornito delle vere e proprie date ma ha spiegato di voler diventare entro il 2025 il leader mondiale delle auto elettriche, cosa che fa presumere quindi una fine definitiva dei motori endotermici da qui a breve.

Opel si affiderà all'elettrico in Europa dal 2028, mentre per quanto riguarda le italiane, entro il 2024 in Fiat dovrebbe essere a disposizione ogni modello con la trazione elettrica. Molto probabile che dal 2030 i motori a scoppio scompaiano. E a proposito di Ev torinesi, la Fiat 500 Abarth è fra le 5 auto elettriche italiane più attese del 2023.

Lancia farà scattare la rivoluzione con la Ypsilon elettrica nel 2024, quindi due anni dopo una nuova ammiraglia, al momento senza nome, e poi dal 2028 la più attesa, la Lancia Delta che stando a Napolitano sarà muscolosa e spigolosa.

Alfa Romeo sarà completamente elettrificata dal 2027 mentre in merito alle francesi, Citroen dovrebbe bloccare la produzione di motori termici dal 2028, mentre Renault vuole produrre il 90% di elettriche entro il 2030.

In Asia Toyota farà uscire EV dalle proprie linee solo nel 2040, mentre Kia introdurrà 14 modelli elettrici entro il 2027, con Lexus che invece vuole diventare solo elettrico già nel 2030 in Europa, Cina e Nord America e quindi cinque anni dopo in tutto il mondo.

All'appello mancano le supersportive, a cominciare da Lamborghini e Ferrari, un po' indietro sul tema dell'elettrificazione, mentre è decisamente più avanti Porsche, che tramite il CEO Blume ha fatto sapere: "Entro la fine del decennio, oltre l'80 percento delle nostre auto sportive sarà alimentato elettricamente, come ibride o completamente elettriche. Secondo i piani interni, entro il 2025 saranno la metà. Solo la leggendaria 911 avrà ancora motori a combustione con carburante sintetico".