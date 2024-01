Quando Alesi e Gerhard Berger 'rubarono' e distrussero la Lancia Y10 di Jean Todt

Sono tanti e a volte decisamente curiosi, gli aneddoti appartenenti al mondo della Formula 1, e fra questi spicca senza dubbio quello con protagonista Jean Alesi e Gerhard Berger, ma soprattutto la povera Lancia Y10 di Jean Todt.

Siamo nel 1994, a febbraio, i due piloti correvano all'epoca per la Rossa, che da un anno a questa parte era guidata appunto da Jean Todt, sbarcato a Maranello dopo l'esperienza nei rally con Peugeot, prima come co-pilota e poi come direttore sportivo.

In quel di Fiorano Berger e Alesi stavano svolgendo i test della nuova Ferrari 412 T1 che di lì a poco sarebbe stata svelata, e durante una pausa i due trovarono una Y10 parcheggiata con le chiavi inserite nel quadro: come vedere un cioccolatino per un amante del cioccolato.

I due si misero quindi alla guida dell'utilitaria torinese, una scena surreale, una Lancia Y10 che gira a Fiorano, pista dove di recente la Ferrari SF90 XX ha stabilito il record. “Partiamo e inizio immediatamente a guidare in modo folle per spaventarlo – racconterà in seguito Alesi - lui, per tutta risposta, a ogni curva tira il freno a mano. Dai e dai, proprio davanti all’ingresso della pista, scalo, giro, Gerhard tira la leva e… Boom! Ci cappottiamo. I meccanici, fantastici, vengono subito da noi, si accertano che non ci siamo fatti male e poi coprono l’auto con un telo, per tenere nascosta la cosa ai capi”.

E ancora: “Gerhard corre ai box, si mette tuta e guanti e si prepara per girare e poco dopo arrivano Jean Todt, Luca di Montezemolo e John Barnard. Ed è proprio Barnard che si incuriosisce, chiede ai meccanici cosa sia nascosto sotto al telo, pensando si tratti di un prototipo (anche perché la macchina è talmente distrutta che non ha certamente la forma di una Y10). I ragazzi ovviamente fanno finta di niente e a quel punto i tre boss, concentrati su altro, vanno verso Gerhard, che sta provando. Ma Gerhard cosa fa? Dice a Todt che io ho avuto un incidente e che forse sono andato in ospedale”.

Alesi concluse la sua incredibile storia dicendo: “Todt, Montezemolo e Barnard, preoccupatissimi, cercano di capire cosa sia successo. E quando realizzano tutto, Jean Todt mi fa passare dei bruttissimi momenti…”.

Non sappiamo che fine abbia fatto l'Y10 di Todt, ma siamo certi che da quel giorno Alesi e Berger non l'abbiamo più nemmeno guardata. La vettura in possesso del manager francese fu uno dei grandi capolavori di Lancia negli anni addietro, un grandissimo successo al punto che si decise di produrre anche una versione Y10 Martini per omaggiare le leggendarie vittorie nel mondiale rally.