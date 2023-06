Quando queste 3 condizioni saranno rispettate le elettriche diverranno popolari in Italia

L'Italia continua ad essere la maglia nera dell'Ue in quanto ad auto elettriche. Nel nostro Paese gli EV continuano a non fare presa ma la sensazione è che il vento stia lentamente ma inesorabilmente cambiando.

La luce in fondo al tunnel forse inizia a intravedersi, e probabilmente già fra un anno a quest'ora potremmo avere a che fare con una mobilità completamente differente. Sicuramente non diverremo in breve tempo come la Norvegia, il paradiso dell'auto elettrica, ma sicuramente la strada sembrerebbe essere tracciata.

Le case automobilistiche sono al lavoro per cercare di fare breccia nel cuore dei nostri connazionali, di conseguenza stanno lavorando prima di tutto ad una riduzione di costi e di conseguenza dei prezzi.

Tenendo conto che il mercato italiano registra vendite alte su modelli attorno ai 20mila euro, quindi Panda, Ypsilon, Sandero e 500, l'obiettivo dell'elettrica deve essere puntare a questo prezzo, magari sui 25 che poi grazie agli incentivi possono diventare 20. Già qualcosa si sta intravedendo in Lombardia dove gli automobilisti possono sfruttare il doppio bonus e portarsi a casa una Tesla Model 3 a soli 30mila euro.

Ci attendiamo miglioramenti anche in termini di batteria, evoluzione più che scontata tenendo conto che la tecnologia progredisce di fatto all'infinito fino a che non la si ferma. L'ideale sarebbe un tempo di ricarica a colonnine DC (corrente continua) di circa 15-20 minuti per passare dal 20 all'80%. Si tratta di un tempo ovviamente più elevato rispetto a quello impiegato per fare benzina o diesel ma al momento è utopico pensare ad un pareggio di tempo fra le due azioni, a meno che non si punti su un battery swap.

Infine, restando in tale discorso, sarà basilare aumentare l'autonomia delle piccole elettriche, al momento attorno ai 200 km: se si riuscisse a salire a 3/400 sicuramente sarebbe un dato ben più interessante tenendo conto che con una ricarica si possono raggiungere da Milano, ad esempio, città come Genova, Bologna, Brescia, Verona, Torino, ma anche Parma ecc ecc.

In tal senso potrebbero aiutare i modelli di Stellantis in programma nei prossimi anni, a cominciare dalla nuova Ypsilon, che dovrebbe uscire nel 2024, quindi Panda nel 2026, senza dimenticare delle case concorrenti, come la famosa Tesla Model 2 che dovrebbe costare attorno ai 25mila euro, ma anche la Volkswagen ID.1 che invece dovrebbe essere commercializzata attorno ai 20mila euro.

Sicuramente ci sarà da fare un cambio di mentalità nell'utilizzo dell'auto, cosa non semplice per il nostro popolo, spesso radicato nelle tradizioni in quanto popolazione dall'età media anziana. Inoltre la conformità del nostro territorio non aiuta senza dubbio la diffusione capillare degli EV, si pensi ad esempio ad alcune zone impervie come l'Irpinia, la Lucania, ma anche l'entroterra di Sardegna e Sicilia, dove sarà difficile riuscire a installare una rete di ricarica adeguata, per lo meno non nell'immediato.