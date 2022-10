Qualsiasi bici diventa elettrica grazie a questo economico kit: si chiama PikaBoost

Le e-bike stanno vivendo un momento di crescita mai registrato prima, sono sempre più desiderate anche se disponibilità e prezzi spesso scoraggiano gli utenti. Esiste però un nuovo kit economico capace di trasformare qualsiasi bicicletta in una e-bike: si chiama PikaBoost.

Sviluppato dalla compagnia americana Livall, PikaBoost vi permette di avere un'assistenza elettrica senza installare kit di conversione complicati e pieni di cavi. L'unica cosa che c'è da fare è posizionare il dispositivo sul tubo della sella e pedalare normalmente. PikaBoost promette un'assistenza elettrica fino a 30 km con una singola carica, al suo interno infatti si trovano le batterie utili a fornire energia al piccolo motore elettrico che poggia direttamente sulla ruota. Il dispositivo può anche funzionare da powerbank di emergenza per il vostro telefono nel caso ne abbiate bisogno, del resto a bordo abbiamo ben 234 Wh grazie a 18 celle da 13 Wh l'una.

Certo bisognerebbe provare PikaBoost dal vivo, capire quanta assistenza sia in grado di offrire e se il meccanismo che poggia direttamente sulla ruota sia davvero funzionante ed efficiente, di sicuro però è un set abbastanza economico - visti i prezzi attuali delle e-bike: la promo Early Bird propone PikaBoost a 299 dollari, circa 300 euro, mentre successivamente costerà 599 dollari di listino, circa 600 euro. Per saperne di più guardate il video in basso.

Sempre a proposito di e-bike, di recente abbiamo provato la nuova Fiido X pieghevole, disponibile in Italia con spedizione senza dogana dalla Polonia. Un rumor degli ultimi giorni inoltre vedrebbe Apple prossima a lanciare una e-bike.