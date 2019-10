La qualità costruttiva della Tesla Model 3 è in costante miglioramento

Un estensivo sondaggio, condotto da Bloomberg su 5.000 proprietari di Tesla Model 3, ha rivelato che gli acquirenti hanno notato una qualità costruttiva della macchina sempre migliore col passare del tempo, oltre a un leggero aumento della qualità dell'esperienza generale.

Il sondaggio ha preso il via dall'inizio del 2018, e ha mostrato un costante miglioramento della soddisfazione degli utenti col passare del tempo. Probabilmente Tesla ha prestato attenzione ai feedback negativi presentati inizialmente.

Guardando al passato la casa Californiana non è stata affatto esente da problemi di assemblaggio e controllo qualità, e ha infatti attraversato grossi ostacoli in fase di produzione, che hanno portato a casi di verniciatura non perfetta, componenti installati male e a difetti dell'elettronica. I primi acquirenti insomma non erano stati tutti entusiasti inizialmente, cosa che portò Consumer Reports ha calare il grado di raccomandazione per la vettura di Tesla. Addirittura un cliente finlandese notò così tanti difetti alla superficie esterna della macchina dopo soli 2.000 km, che preferì ricorrere all'opinione di un esperto, il quale definì la verniciatura "delicata", e infatti gli fu possibile rovinarne e graffiarne il colore nero senza alcuna difficoltà.

Da qualche anno però Tesla ha apportato numerose modifiche per ovviare a tutti i difetti noti, rispondendo con celerità alle critiche degli esperti dell'industria sulla qualità costruttiva. Elon Musk ci ha tenuto a farlo sapere tramite queste parole:"Da quando sono iniziate le consegne della Model 3 lo scorso anno, ci siamo concentrati molto sul rifinire e migliorare i processi di manifattura dei componenti e della carrozzeria. Il risultato è stato che l'errore standard nell'allineamento lungo l'intera auto è stato migliorato, in media, del 40%, con spazi tra i componenti molto ridotti, e visibili nell'area del bagagliaio, dei fari posteriori e del pannello del quarto posteriore."

Per concludere vi riportiamo due novità riguardanti la berlina californiana. La prima è che la vettura è stata approvata per diventare taxi a New York, mentre la seconda vede un possibile arrivo di una versione con passo allungato, pensata probabilmente soprattutto per il mercato cinese.