Qualcomm annuncia una doppia collaborazione con Mercedes e Red Hat: i dettagli

In occasione dell’Automotive Investor Day di Qualcomm, tenuto a New York, la società americana ha annunciato due partnership con Mercedes e Red Hat.

Partendo da quella siglata con Mercedes-Benz, Qualcomm ha spiegato che la colalborazione prevede l’utilizzo delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis allo scopo di portare le più recenti ed avanzate funzionalità digitali sui prossimi veicoli Mercedes-Benz. Mercedes e Qualcomm collaboreranno basandosi sul rapporto di lunga data tra le due aziende, che si estende a più generazioni tecnologiche: la casa tedesca integrerà la piattaforma Snapdragon Cockpit per alimentare i cockpit digitali e le piattaforme Snapdragon Automotive Connectivity per i sistemi telematici dei prossimi veicoli.

Per quanto concerne la collaborazione con Red Hat, invece, Qualcomm spiega che la partnership avrà l’obiettivo di portare i sistemi operativi basati su Linux certificati per la sicurezza funzionale ASIL-B sui veicoli di prossima generazione che utilizzano le piattaforme Snapdragon Digital Chassis. A riguardo, Qualcomm spiega che tramite l’utilizzo di sistemi operativi di bordo Red Hat con le piattaforme Snapdragon Digital Chassis, le case automobilistiche avranno la possibilità di contribuire a far pregredire lo sviluppo di veicoli definiti dal software e ad accelerare la distribuzione di nuovi servizi digitali connessi al cloud. In questo modo si creano nuove opportunità, per un coinvolgimento più profondo dei clienti.