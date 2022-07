Qual è il velociraptor migliore? Sfida tra Ford F-150 Raptor e Ford Bronco Raptor

Ford ha finalmente confermato l’arrivo del Bronco anche in Europa, ma non si conoscono ancora le versioni che approderanno nel vecchio continente, tra quali difficilmente vedremo il Raptor. Solo tre modelli nella gamma Ford vantano una versione denominata come il dinosauro più veloce di tutti, ed Edmunds Cars ne ha scelti due da confrontare.

Il canale YouTube statunitense ha quindi messo in sfida tra loro l’F-150 Raptor e il Bronco Raptor, per scoprire qual è il migliore tra i due modelli Ford. Chi è interessato a questo tipo di veicoli infatti non avrà vita facile nell’arrivare ad una scelta definitiva tra i due, perché hanno molti più lati in comune di quanto si possa immaginare, a partire dal prezzo, che per entrambi si attesta attorno ai 70.000 dollari, con il Bronco che risulta appena più economico soltanto di qualche bigliettone.

I due fratelloni si assomigliano anche sotto al cofano, dove si nasconde per entrambi un motore V6, che però sull’F-150 offre 456 CV e 691 Nm di coppia, contro i 424 CV e i 597 Nm di coppia del Bronco, che però dalla sua ha 96 kg di peso in meno da portare a spasso. Entrambi i veicoli montano poi ruote da 37 pollici con pneumatici specifici da offroad, ma è proprio in fuoristrada che i due si comportano in maniera differente.

Il pick-up è più adatto alla velocità e ai percorsi scorrevoli, mentre il SUV è più a suo agio nel tecnico, in luoghi dove è necessaria una maggior agilità e libertà di manovra. Ovviamente l’F-150 permette anche una maggior capacità di carico e di traino rispetto al Bronco, e questo è un’altro aspetto che può incidere sulla scelta di un eventuale cliente.

Travis Langness dunque ha messo sotto torchio i due veicoli sul loro terreno preferito per testare appunto la guida su sterrato ad alta velocità, la capacità di “snodarsi” in fuoristrada, la trazione durante le salite più impegnative e altro, ma lasciamo a voi il piacere di vederle con i vostri occhi. Alla fine è comunque evidente che non ci sia un vero e proprio vincitore tra i due, ma il presentatore ha scelto le capacità del Bronco Raptor.