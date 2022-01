Qual è la più veloce tra Porsche 911 Turbo S e McLaren 765 LT? Una drag race frizzante

Le auto non possono essere giudicate soltanto analizzando i freddi numeri che le caratterizzano, ma è innegabile che l’accelerazione inebriante delle sportive è un elemento di sfida piuttosto gradito. Il team di carwow è famoso per testare l’accelerazione di ogni veicolo, e questa volta ha messo a confronto le stradali migliori in questo campo.

Da una parte c’è la McLaren 765LT, una vettura che ha dimostrato di essere un vero missile scattando dal semaforo (qui potete vederla alle prese con Ferrari F8 Tributo e Porsche 911 GT2 RS). Prestazioni pazzesche offerte dal suo motore 4.0 litri V8 montato in posizione centrale, che eroga 765 CV e 800 Nm di coppia sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a sette rapporti con launch control. Sulla bilancia segna 1339 kg.

La sfidante è invece la Porsche 911 Turbo S (a proposito, guardate questo kit full carbon per la 911 Turbo S da 200000 euro) il razzo di Zuffenhausen che monta il 3.8 litri da 650 CV e 800 Nm, scaricati sulle quattro ruote attraverso un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti e launch control. Nel caso della tedesca, l’ago della bilancia si ferma a 1640 kg.

Una sfida tra giganti, affascinante e difficile, di cui non vogliamo anticiparvi il risultato, quindi premete il tasto play e godetevi lo spettacolo.