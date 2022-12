Qual è il veicolo elettrico più usato in Germania? No, non è l'auto...

Le grandi città, anche quelle italiane, hanno un grosso problema con l'inquinamento dell'aria, motivo per cui - anche per salvaguardare il pianeta - ci si sta muovendo a passi svelti verso la mobilità elettrica. La soluzione dunque è l'auto elettrica? In parte, in Germania c'è un altro veicolo elettrico che vende di più... l'e-bike.

Secondo una nuova ricerca condotta da Deloitte, il 18% del pubblico interpellato ha indicato l'e-bike come il mezzo elettrico più usato, le auto elettriche si trovano al secondo al 7% assieme agli scooter a zero emissioni. Al 3% troviamo gli e-moped, ovvero i motocicli elettrici fino a 45 km/h, mentre le moto elettriche sono scelte soltanto nel 2% dei casi. Ancora poco diffuse le microcar a zero emissioni come la Microlino, scelte solo dall'1% degli intervistati.

Risultati interessanti, che potrebbero però far sorgere dei dubbi. Magari l'e-bike è la più utilizzata perché è una soluzione più economica dell'auto elettrica, che tutti vorrebbero ma che pochi possono comprare... Invece non è così, le e-bike sono risultate anche le più desiderate dal pubblico, che ha potuto votare da 1 a 4 il grado di "attrattiva" dei veicoli elettrici. Le e-bike hanno dunque vinto con 2,7, le auto si sono fermate al 2,6, mentre scooter, ciclomotori e moto si sono fermati attorno a 2,2. Ultime le microcar elettriche, ferme a 1,9.

Ma il pubblico intervistato come utilizza l'e-bike, l'auto elettrica o lo scooter elettrico? Le vetture a zero emissioni vengono usate soprattutto da chi va al lavoro o a scuola, allo stesso modo le quattro ruote vincono per le faccende quotidiane. Quando si tratta di sport sono le e-bike a vincere, mentre per passeggiate all'aria aperta l'automobile elettrica è schiacciata sia dalle e-bike che dagli scooter elettrici.