Qual è la Tesla più economica all'inizio del 2023?

I dati dell’anno appena chiuso parlano chiaro: il 2022 di Tesla è stato da record, sia per le auto consegnate ai clienti che per i soldi perduti in borsa. Il 2023 sarà probabilmente ancora più fruttuoso per Elon Musk, ma qual è la Tesla più economica del momento?

Negli anni Tesla ci ha abituati a listini alquanto “ballerini”, capaci di cambiare in base all’inflazione, ai prezzi delle materie prime e persino in seguito a ecobonus e incentivi. Con le leggi attuali, purtroppo nessuna Tesla si può acquistare con l’Ecobonus pronto a ripartire il 10 gennaio 2023, la vettura più “economica” del listino rimane in ogni caso la nuova Tesla Model Y a trazione posteriore (che potremmo definire anche Standard Range Plus).

La vettura è la più accessibile dell’intero listino, almeno nel momento in cui scriviamo il 9 gennaio 2023. Costa di partenza 49.990 euro e questo si deve a diversi fattori: innanzitutto la Tesla Model Y RWD viene costruita a Berlino, presso la Giga Berlin di Elon Musk, ha dunque spese di assemblaggio e di trasporto inferiori rispetto ad altri modelli. Inoltre presenta un solo motore elettrico montato sull’asse posteriore, motivo per cui è assente la trazione integrale, e ha una batteria con tecnologia LFP di dimensioni “medie”. Assieme alla Tesla Model Y Performance è l’unica vettura attualmente assemblata in Europa.

La Tesla Model Y a trazione posteriore è senza dubbio alcuno l’auto di Elon Musk con il miglior rapporto qualità-prezzo, per una Tesla Model 3 a trazione posteriore (importata dalla Giga Shanghai) servono oggi 57.490 euro, ben 7.500 euro in più rispetto alla Model Y RWD che offre comunque più spazio e prestazioni simili (a causa del peso, ha solo 36 km di autonomia in meno rispetto alla Model 3 RWD). In attesa di eventuali cambiamenti, a oggi è dunque la Tesla Model Y RWD il cavallo su cui puntare.