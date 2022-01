Qual è il produttore di auto più 'vegano'? Ecco il nuovo studio

Il veganismo diventa sempre più popolare. La crescita di quello che è più uno stile di vita che una semplice pratica alimentare sta quindi fuoriuscendo dal mondo del cibo per abbracciare anche altri settori. Ovviamente quello delle auto non poteva non essere coinvolto dal trend.

Un nuovo studio svolto da Dicklovett casca proprio a fagiolo, mostrando infatti quali compagnie vanno ad offrire i modelli più "vegani" ai consumatori attraverso i dati forniti da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Come potreste notare dall'immagine allegata in fondo alla pagina, il numero di modelli per produttore appare alquanto esagerato, per cui fa con ogni probabilità riferimento a tutti gli allestimenti disponibili, e non soltanto ai singoli modelli. E' chiaro poi che paragonare un marchio come Ford che copre quasi tutti i segmenti con Porsche o Polestar sarebbe ingiusto, dunque occorre anche valutare la classifica con cautela e attenzione.



Comunque stiano le cose, è indiscutibile lo sforzo di Ford, che offre ben 28 allestimenti con interni completamente vegani. La Ford Mustang Mach-E è tra le vetture che si vantano di questa caratteristica. Honda arriva seconda con i suoi 20 allestimenti, che coinvolgono la CR-V base e il recentissimo HR-V (ecco quanto costa il nuovo Honda HR-V Full Hybrid in Italia). Sul gradino più basso del podio c'è Nissan con 19 allestimenti, i quali comprendono le versioni entry-level delle popolarissime Juke e Qashqai.



Una inaspettata nota di merito va a SMART che, con soli due modelli sul mercato, si porta a quota 17 allestimenti vegani. Bene anche Kia e Hyundai con rispettivamente 15 e 14 allestimenti vegan-friendly. BMW non è certamente al top in tal senso poiché, nonostante i tanti modelli commercializzati, offre solamente 5 allestimenti vegani (in futuro le cose miglioreranno drasticamente).



Per chiudere senza allontanarci dalla casa di Monaco di Baviera ci teniamo a rimandarvi ad una sua nuova e peculiare tecnologia: la carrozzeria della BMW iX Flow cambia colore.