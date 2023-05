Qual è la posizione giusta da tenere alla guida? Molto probabilmente nessuno la rispetta

Qual è la posizione giusta da tenere alla guida? Le mani vanno messe alle 10 e 10 o alle 9 e 15? E le braccia devono essere rigide o angolate? Tutte domande che probabilmente vi sarete posti una volta nella vita o che magari ignorate del tutto: cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Quasi sicuramente il vostro istruttore di guida vi avrà spiegato qual è il modo giusto per impugnare il volante mentre facevate le prove alla guida. Il modo in cui stiamo seduti in auto e impugniamo il volante è estremamente importante, e qualsiasi pilota vi dirà che la posizione assunta farà la differenza nell'uso dell'auto e nelle sensazioni restituite dalla stessa.

Magari non godrete dei sedili rivoluzionari della Toyota Tacoma TRD, ma in ogni caso dovrete posizionarvi nella maniera più giusta possibile per essere pronti e reattivi ad ogni evenienza. Per cercare di fare chiarezza ci viene in aiuto un video realizzato dai ragazzi di Mighty Car Mods, che trovate qui sopra, che hanno interpellato un vero pilota per risolvere un po' di dubbi.

La prima cosa che ci viene insegnata, e che è abbastanza risaputa, è che le braccia non devono essere rigide e dritte ma formare un angolatura ed essere morbide. Si tratta di una posizione che può aiutare molto in caso di incidente, visto che se dovessimo incappare in un impatto la forza che si trasmetterebbe alle nostre braccia e alle spalle potrebbe evitare di romperci qualche ossa o articolazione. Inoltre, tenere le braccia più “morbide”, permette di effettuare ovviamente delle curve migliori.



In merito alla posizione delle mani, il pilota consiglia le 9 e 15, e ciò permette di sedersi nella maniera più bassa possibile sul sedile e nel contempo impugnare bene il volante.

In ogni caso è sempre un bene regolare il sedile in base alla propria altezza di modo da trovare la posizione perfetta per la nostra corporatura. Inoltre, fondamentale è tenere il sedile il più verticale possibile, quindi con lo schienale dritto, e ciò permette di gestire meglio il proprio corpo durante le curve ad alta gravità o in caso di frenate di emergenza.

Questo è tutto: e voi come guidate solitamente? Siamo certi che saranno molti coloro che terranno una postura “da maranza”, quindi con il braccio sinistro sul volante in posizione mezzogiorno, e l'altra mano pronta sul cambio.

C'è invece chi tiene il gomito sul finestrino guidando solo con la destra, ma anche chi tiene le mani ben salde sul volante in posizione 10 e 10, un po' in stile esame di guida. Fateci sapere come guidate nell'apposito spazio commenti. E a proposito di test, lo sapevate che non c'è più l'esame per la patente moto A3 e che basta un corso in autoscuola?