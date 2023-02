Qual è la Porsche più venduta di sempre? La sfida è fra SUV e sportive

Non è facile determinare la Porsche più venduta di sempre in quanto non esistono dei dati ufficiali forniti dal produttore; ergo, bisognerebbe osservare le analisi anno per anno al fine di individuarla. Ciononostante, gli ultimi anni stanno determinando una tendenza evidente: cerchiamo di determinare il detentore di questo titolo.

Un primo indizio arriva da una dealership ufficiale statunitense: Porsche Delaware definisce infatti la Porsche Cayenne come il modello più venduto a livello globale. Nel 2022 la sola Cayenne ha registrato 41.947 vendite, diventando la più acquistata dell’anno dell’intero portfolio Porsche. Dal 2022 ha sempre riscosso un certo successo; quindi, è indubbiamente un candidato molto valido. Il SUV crossover di medie dimensioni offre il meglio sotto il cofano, grazie al motore sportivo, e dentro l’abitacolo grazie a cinque posti, ampio spazio di carico e un lusso confortevole.

Se si osservano i dati di vendita degli ultimi anni, tuttavia, emerge un altro sfidante: il SUV Porsche Macan ha spesso superato la stessa Cayenne per vendite, passando la soglia delle 10.000 unità con un’agilità non indifferente anche nei mesi colpiti dai problemi legati alla fornitura e produzione di veicoli.

Il terzo sfidante effettivo è infine la Porsche 911 che, dal 1964, resta l’icona della casa automobilistica tedesca. A suo favore, la disponibilità da così tanti anni la rende il potenziale detentore del titolo di “Porsche più venduta di sempre”. Del resto, nel 2017 ha raggiunto il milionesimo esemplare prodotto. Le vendite degli ultimi dieci anni sono più basse rispetto ai SUV presenti nel catalogo, ma restano alquanto elevate.

Come detto, però, in assenza di dati completi possiamo solo muoverci tra le supposizioni.

Nel mentre, ecco a voi la Porsche più rara di sempre.