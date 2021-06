Qual è la Porsche più veloce? Sfida fra Taycan Turbo S e 911 GT2 RS

Negli ultimi anni alle vetture con mosse da un tradizionale motore termico sono state affiancate da quelle dotate di propulsore elettrico, ed è sempre interessante scoprire quale delle due soluzioni rappresenti l'offerta più prestante di un determinato produttore di auto.

Nel caso di Porsche a sfidarsi sono la Taycan Turbo S e la 911 GT2 RS (ecco un esemplare con spoiler whaletail), le quali sono al culmine del portfolio del produttore in termini di performance. Anche nelle loro versioni standard e quindi meno potenti, entrambi i modelli incarnano dei portenti della gara di accelerazione, sia per la potenza pura sia per il sistema di trazione e launch control.

Partendo dai dettagli tecnici, da una parte la Taycan Turbo S mette in campo una potenza massimale (in Overboost) di 760 cavalli e una coppia di 1.050 Nm per convogliare l'output verso tutte e quattro le ruote. Ovviamente l'unità elettrica eroga la coppia in modo istantaneo attribuendole un grosso vantaggio rispetto alla concorrente, ma dal punto di vista del peso è il modello sfavorito.

Dall'altra parte troviamo la 911 GT2 RS che, attraverso l'impiego di un sei cilindri in linea twin-turbo da 3,8 litri mette sull'asfalto quasi 700 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia. In una sfida secca sul giro in pista batterebbe senza problemi la sua rivale e sorella, ma ai nastri di partenza potrebbe essere ampiamente svantaggiata, anche perché la trazione è esclusivamente posteriore.

Detto questo, il video in alto evidenzia come nei primi metri la Taycan Turbo S parta come un vero e proprio razzo su gomma raggiungendo i 100 km/h in un batter d'occhio, ma ad un certo punto la 911 GT2 RS comincia a recuperare avvicinandosi pericolosamente alla testa della gara. Dal canto nostro non abbiamo intenzione di dirvi come sia andata a finire: gustatevi il video in alto, caricato su YouTube da Daniel Abt, nella sua interezza.



Avviandoci a chiudere restando in tema di portenti dell'accelerazione non possiamo non tirar fuori la nuovissima Tesla Model S Plaid appena commercializzata dalla casa di Fremont, poiché pare abbia tenuto assolutamente fede alle sue promesse: eccola mentre passa da 0 a 96 km/h in 1,98 secondi!