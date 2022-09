Qual è il periodo migliore per acquistare o vendere un'auto usata? Risponde l'esperto

Il 2022 si sta rivelando un anno particolarmente complicato, anche per le automobili, con vetture nuove sempre più costose e difficili da reperire in tempi brevi. Per questo motivo sempre più utenti stanno guardando al mondo dell'usato, ma qual è il periodo migliore per acquistare o vendere un'auto usata?

Ha provato a rispondere a questa domanda Matas Buzelis, esperto del settore auto di carVertical. Secondo Buzelis, per chi compra il periodo in cui fare migliori affari è l'inverno: "La neve e il freddo mettono in evidenza tutti i problemi di un veicolo. La stagione rende anche il processo di acquisto di un'auto meno attraente; pertanto, è difficile trovare un acquirente in inverno, ma proprio per questo, dal punto di vista di chi acquista, è proprio questo il momento migliore per comprare un'auto usata. In poche parole, è l'interesse ridotto dei clienti a far abbassare i prezzi ai venditori".

Dunque il freddo può essere un vostro alleato, poiché porta alla luce eventuali problemi del sistema di avviamento, della batteria o dell’impianto frenante. "La maggior parte dei venditori - ha continuato Buzelis - potrebbe obiettare che l'inverno ha effetti su tutte le auto, anche su quelle nuove, ma non è affatto vero. Primavera, estate, autunno, inverno: un'auto in buone condizioni dovrebbe funzionare perfettamente in tutte le stagioni e a tutte le temperature".

Quali consigli invece per chi vende? Secondo Buzelis è più difficile determinare il periodo migliore per vendere un'auto usata. "Diversi eventi, festività e stagioni svolgono un ruolo cruciale nel determinare il momento ottimale per vendere, a seconda del tipo di auto che si possiede". Le decappottabili sono più costose in primavera e in estate, ovviamente, con la bella stagione cresce anche la richiesta di auto classiche e sportive, dunque i prezzi possono salire. I SUV mantengono una loro attrattiva anche in autunno e in inverno, possono dunque essere venduti tutto l'anno.

"Il mercato delle auto usate generalmente vede la maggior attività nei mesi di marzo e settembre. Il cambio di stagione porta sempre un desiderio di cambiamento, è vero per le auto, così come per il lavoro o le abitudini. Ho verificato in prima persona, quanto mettere in vendita un veicolo in questi periodi porti i migliori risultati, poiché si sta entrando in un mercato voglioso di offerte, ma non ancora saturo".



A luglio 2022 il mercato delle auto usate è crollato del 18,6% in Italia, vedremo cosa succederà a settembre e se Buzelis avrà ragione.