Qual è la peggior generazione alla guida? No, non è la Z

Qual è la peggior generazione alla guida? Secondo uno studio americano si tratta dei Millennials, ovvero, coloro che sono nati fra il 1980 e il 1994, e che di conseguenza hanno un minimo di 29 anni e un massimo di 43.

A certificato è un'analisi condotta da un team di avvocati specializzati in incidenti automobilistici presso la Friend, Levinson & Turner Ltd. I Millenials, ed in particolare quelli che hanno un'età compresa fra i 25 e i 34 anni, sono considerati i maggiori responsabili degli incidenti stradali che si sono verificati negli Stati Uniti, nonché coloro che provocano più scontri mortali, e i secondi in quanto a distrazione alla guida.

La ricerca si è basata sui dati della NHTSA, acronimo di National Highway Traffic Safety Administration, e sono stati presi in considerazione gli incidenti stradali, i comportamenti pericolosi, l'eccesso di velocità, e la guida in stato di ebbrezza.

Si è quindi concluso che i Millennials siano i peggiori conducenti oltre oceano, avendo registrato dei punteggi peggiori rispetto ai colleghi più giovani, la Generazione Z, che alle auto preferisce comunque le bici, nonché quelli più vecchi, dalla Generazione X in su.

In particolare i più giovani, nonostante siano spesso e volentieri bistrattati, sembrano guidare in maniera più sicura rispetto ai loro colleghi più anziani, tenendo conto che registrano una media di 44 incidenti ogni 100mila conducenti, quindi il 6 per cento di probabilità di incidente stradale.

E' anche la generazione che vanta il minor numero di incidenti mortali, anche se sono fra i guidatori che si distraggono più facilmente, forse per via del telefonino. I migliori guidatori in assoluto secondo lo studio sono comunque i Baby Boomer, quelli che hanno un'età compresa fra i 63 e i 72 anni, con solo 14 incidenti ogni 100mila conducenti, molto probabilmente per via della loro esperienza alla guida e della loro maggior prudenza rispetto ad un giovane.

Non è la prima volta che viene realizzato uno studio di questo tipo, e di recente, da un'altra analisi, era emerso che i peggiori automobilisti al mondo fossero quelli che guidano una BMW.