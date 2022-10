Qual è la muscle car più venduta nel 2022 a oggi? Calano spedizioni Mustang

Oltre ai sorprendenti risultati di vendita di Tesla del terzo trimestre del 2022, per lo stesso periodo sono stati pubblicati i risultati delle vendite delle maggiori case automobilistiche e, grazie a essi, ora sappiamo qual è la muscle car più venduta nel 2022.

Come ripreso da Motor1 a partire dai singoli dati dei produttori di riferimento per il segmento delle muscle car americane, l’ultima posizione della Top 3 è occupata dalla Chevrolet Camaro con 7.922 vendite solo in questo trimestre e 19.177 totali da gennaio a settembre 2022, per una crescita del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Chevrolet, pertanto, può ritenersi soddisfatta dei dati.

Ford invece potrebbe risultare preoccupata dal calo di vendite: nel terzo trimestre l’Ovale ha venduto 10.354 Mustang arrivando a un totale annuale provvisorio di 36.598 esemplari, in calo del 10,9% rispetto a settembre 2021. Così facendo, si colloca al secondo posto; molto probabilmente, questo calo è dovuto al lancio della nuova Ford Mustang e dalla volontà degli acquirenti interessati di attendere il suo approdo sul mercato per acquistarla.

In prima posizione troviamo allora il Dodge Challenger con 16.412 modelli venduti nel Q3 del 2022. A oggi si parla complessivamente di 42.094 consegne da gennaio a settembre, contro le 44.142 registrate nel Q3 2021; insomma, anche in questo caso ci troviamo dinanzi a un calo sensibile delle vendite. Chissà, però, se entro il quarto trimestre si riprenderà.

Sempre a proposito di Dodge, lo scorso agosto c’è stato un boom di preordini per il Dodge Hornet 2023.