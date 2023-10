Qual è il motore che calma il pianto dei neonati? il 3.5 V6 VTEC Turbo della Honda NSX

Chi è stato genitore o chi ha la fortuna di avere in caso un neonato, sa benissimo che quando un piccolo inizia a piangere, se ha pochi mesi di vita, a volte è davvero complicato riuscire a farlo smettere. In soccorso è arrivata però Honda, che ha testato un metodo decisamente rivoluzionario per placare il pianto inconsolabile del piccolo.

L'idea è di fatto quella di fargli ascoltare il suono di un motore, e precisamente quello della Honda NSX, supercar protagonista di un memorabile video con Senna. Ebbene, come fatto sapere dagli ingegneri della gloriosa azienda nipponica, sono stati testati moltissimi motori fra quelli a disposizione, per un totale di 37 diversi suoni, ma quello che è risultato essere più efficace nel calmare il bimbo è stato il 3.5 V6 VTEC Turbo della Honda NSX, non un propulsore qualunque.

Su 12 bambini fra i 6 e i 18 mesi, undici hanno smesso di piangere e si sono calmati, ed inoltre sette di loro hanno anche sperimentato una riduzione della frequenza cardiaca, chiaro sintomo di una rilassatezza sopraggiunta.

Ovviamente il numero di bimbi testati è ridotto e non si può parlare di “problema risolto”, ma in ogni caso la percentuale è significativa e l'esperimento andrebbe testato su più bimbi per capire se realmente possa funzionare a livello generale.

L'azienda giapponese ha ottenuto buoni risultati anche con il motore della Honda S2000 e della Honda Integra Type R, ma non così efficaci come quello del biturbo da 3,5 litri della supercar nipponica.

Nessuno sa dare una spiegazione al perchè i neonati smettano di piangere all'udire il suono del propulsore della NSX, ma è anche vero che lo stesso emette una serie di sfumature e suoni a bassa frequenza, inferiori ai 250 hertz, che potrebbero replicare quelli che i bambini sentono quando sono nel grembo materno.

Honda, alla luce di tali risultati, ha deciso di fare di più, mettendo in commercio il cosiddetto Sound Sitter. Si tratta di un peluche dalla forma di una macchinina, precisamente una coupé S600 Honda di colore rosso, con il suono appunto del motore della NSX, il cui prossimo modello dovrebbe essere elettrico.

Ogni qual volta il neonato piange si può appoggiare dolcemente la macchinina sul suo pancino, e in teoria dovrebbe calmarsi. L'idea di Honda è nata quattro anni fa, ma solo dalla scorsa estate ha deciso di mettere in vendita il Sound Sitter alla luce dell'enorme richiesta.