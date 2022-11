Qual è la monoposto F1 peggiore di sempre? Questo motore italiano era un disastro!

Vedere Verstappen campione del mondo nel 2022 con la sua inarrestabile Red Bull ci fa pensare all’evoluzione delle vetture da corsa di F1 nel corso degli ultimi decenni. Ma qual è la monoposto F1 peggiore di sempre? Per scoprirlo dobbiamo tornare agli anni Ottanta, con la italiana Life Racing Engines L190.

Prima di scoprire le sue imprese nel Campionato Mondiale di Formula 1 bisogna riprendere la sua storia. Alla fine degli anni Ottanta l’imprenditore Ernesto Vita acquisì i diritti di utilizzo di un motore W12 progettato dall’ex ingegnere Ferrari Franco Rocchi. Il suo obiettivo era semplice: inserirsi nella Formula 1 come fornitore di motori con il marchio Life Racing Engines.

In mancanza di scuderie interessate, egli creò la sua rifacendosi alla First Racing, di proprietà dell’ex pilota Lamberto Leoni. Il progetto della F189 era nato in condizioni di budget non propriamente adeguate ma, dopo qualche modifica applicata all’area del cofano motore per includere il poderoso W12 Life, risultò pronta per l’utilizzo su pista. Il risultato finale sulla carta era molto ambizioso e, per essere una scuderia al debutto in Formula 1, l’interesse del pubblico e della critica non mancava.

Purtroppo Life costruì una sola monoposto in mancanza di soldi e tecnici, e ingaggiò addirittura Gary Brabham, figlio di Jack e campione della Formula 3000 britannica nel 1989. I collaudi pre-campionato nemmeno furono del tutto convincenti, ma ciò non fermò la scuderia.

La prima gara del mondiale a Phoenix si concluse senza ottenere nemmeno la possibilità di partecipare alle qualifiche, poiché una disfunzione dell’impianto elettrico fermò la monoposto di Brabham. A Interlagos, invece, la macchina percorse la corsia dei box e si fermò a causa di una batteria non caricata, e Brabham decise di abbandonare la squadra di punto in bianco.

All’arrivo di Bruno Giacomelli, i risultati della Life Racing Engines L190 continuarono a essere inaccettabili: a Misano registrò il tempo di 7:16.212, contro il miglior tempo di 1:23.220 registrato da Ayrton Senna, con la monoposto italiana in grado di “correre” a una velocità media di soli 35 km/h. Ogni singola gara si concluse senza entrare nella fase di qualifica, portando infine il progetto Life a crollare dopo il GP di Spagna, quattordicesima tappa sulle 16 del Mondiale.