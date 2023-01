Qual è il modello Lancia più venduto? E no, non è la Delta!

Lo scorso novembre abbiamo visto le 5 Lancia più costose di sempre. Oggi, invece, torniamo dalla casa automobilistica torinese, una delle più antiche del Belpaese, per rispondere a un’altra domanda: qual è la Lancia più venduta di sempre? Piccolo indizio: dal 1995 continua a essere un successo commerciale.

La vettura di cui stiamo parlando è in realtà erede di una utilitaria lanciata nel 1985 da Autobianchi, marchio che proprio con tale esemplare chiuse attività diventando parte del marchio Lancia. Fino al 1995 conquistò il pubblico italiano con il nome Autobianchi Y10, ma poi divenne Lancia Y.

Come la sua progenitrice, la Y riuscì a diventare in un batter di ciglia un successo di vendite in Italia, tanto che nei primi due mesi dall’entrata nel mercato fece registrare 42.000 unità vendute nell’unica variante a benzina. Nel settembre 2003, dopo otto anni e 802.605 esemplari prodotti, cambiò nome e design diventando Lancia Ypsilon, autovettura del segmento B prodotta fino al 2011 e venduta in circa 543.252 esemplari.

Nel 2011, poi, ricevette un altro restyling che la rese ancor più popolare, tanto che venne commercializzata anche in Irlanda, Regno Unito e Giappone, almeno fino al 2017. Ancora oggi la Fiat Ypsilon resta nella Top 3 delle automobili più vendute in Italia e, dal 1996 a oggi, si stima una quota minima di 1,7 milioni di esemplari consegnati in tutto il mondo.

A tale proposito, ecco a voi la nuova Lancia Ypsilon 2023, sempre più smart e ricca di stile.