Qual è il miglior SUV di tutti i tempi? Dalla BMW X5 alla Touareg, se la giocano questi 5

Qual è il miglior SUV di tutti i tempi? Siamo di fronte alla classica domanda da un milione di dollari, ma per trovare la risposta ci viene senza dubbio in aiuto un post pubblicato su Reddit negli scorsi giorni.

Premesso, stiamo parlando di un social frequentato soprattutto da statunitensi, di conseguenza le risposte potrebbero non incontrare il gusto degli automobilisti del Vecchio Continente, ma alla luce dell'interessante discussione che si è venuta a creare abbiamo deciso di dargli uno spazio sul nostro sito.



Cinque sono i candidati che hanno ricevuto maggiori like a cominciare da quello che probabilmente viene identificato come il primo vero SUV di massa (anche se in realtà non lo è), leggasi la BMW X5, di cui è stato presentato il restyling un anno fa. Prodotta per la prima volta nel 1999, è giunta alla quinta serie ed ha sempre incontrato i gusti del pubblico, grazie al suo design sportivo e nel contempo massiccio. Memorabile la versione con motore 3.0 L della generazione 1 con pneumatici da ben 315 millimetri di larghezza e cerchi in lega da 20 pollici, gomme (quasi) da Formula 1.



Un altro dei SUV maggiormente votati su Reddit è stata la Porsche Macan, introdotta per la prima volta sul mercato undici anni fa, nel 2013, il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato nel 2021. Lo scorso gennaio è stata presentata la prima Porsche Macan elettrica, con un'autonomia di ben 784 km con una sola ricarica, e fino a 639 cavalli di potenza. Uno Sport Utility Vehicle sportivo, elegante e di classe, che gli utenti hanno apprezzato ancor di più rispetto al primo vero SUV di Porsche, leggasi la Cayenne, forse per via delle linee senza dubbio più sinuose rispetto alla cugina meno compatta.



Nell'elenco dei SUV più belli di tutti i tempi non può non rientrare il Range Rover, e precisamente la quarta serie, quella prodotta fra il 2012 e il 2021, giunto a due anni dal restyling della terza serie (2010). Il SUV inglese è per eccellenza emblema di classe, robustezza e raffinatezza, e chiamarlo Sport utility vehicle è forse quasi riduttivo tenendo conto di cosa offra e dello status simbol che rappresenta. Non vi è personaggio famoso o calciatore che non ce l'ha o non l'abbia avuta nel suo garage sia nel Vecchio Continente quanto negli Stati Uniti, e a breve arriverà anche il modello elettrico che incrementerà ulteriormente le vendite dello stesso.



Torniamo in casa tedesca con il quarto SUV maggiormente apprezzato di tutti i tempi, leggasi la Volkswagen Touareg, precisamente la prima generazione, quella prodotta dal 2002 poi "restylingzata" nel 2007. Gemella dell'Audi Q7 e della Porsche Cayenne, è sempre stata considerata un'auto solida e bella, ma soprattutto più economica delle sorelle sicuramente più blasonate, ma senza comunque invidiare nulla alle stesse. L'ultima serie è stata presentata lo scorso maggio, a conferma di quanto il pubblico apprezzi ancora il SUV di VW per eccellenza.



Chiudiamo la classifica dei 5 SUV più apprezzati di sempre con la Volvo XC90 prima generazione (2003-2014), primo veicolo dell'azienda svedese in questo segmento. Un mezzo che ha dalla sua un marchio che non ha bisogno di presentazioni e soprattutto una grande comodità, tenendo conto della possibilità di scegliere la versione a 5 o 7 posti. Tra le sue particolarità, l'estrema sicurezza, avendo ottenuto 5 stelle nel rigoroso test NCAP. Non è ben chiaro se Volvo stia sviluppando un nuovo modello o se manderà l'XC90 definitivamente in pensione lasciando spazio alla sua versione elettrica, lo splendido EX90.

