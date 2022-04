Qual è il miglior pneumatico estivo 2022? Sfida fra Pilot Sport 5 e Eagle F1 Asymmetric 6

Spesso sottovalutati, gli pneumatici rappresentano una delle componenti più importanti di un'auto, inoltre dal 15 aprile prossimo torna l'obbligo di installare a bordo pneumatici estivi oppure quattro stagioni compatibili con le alte temperature. Un canale YouTube ha messo a confronto le migliori gomme estive del momento, Pilot Sport 5 comprese.

Le nuove Michelin Pilot Sport 5 e le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 sono alcune fra le migliori gomme estive di questo 2022 ed entrambe si possono trovare nel mega confronto fatto da Tyre Reviews, che vanta il primo test esclusivo al mondo delle Pilot Sport 5.

Nove i modelli messi a confronto dal canale YouTube, fra questi troviamo i Bridgestone Turanza T005, i Continental PremiumContact 6, i Giti GitiSport S2m i Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 come anticipato (per saperne di più: ufficiali le nuove Goodyear Eagle F1 Asymmetric), gli Hankook Ventus S1 Evo 3, i Michelin Pilot Sport 5 per l'appunto, i Rotalla S Race SU01, i Semperit Speed Life 3 e infine gli Yokohama Advan Sport V105.

Dobbiamo ammettere che il video è davvero completo, c'è un test sull'handling sull'asciutto, uno sul bagnato, frenata su asciutto e bagnato, rumore, comfort e resistenza al rotolamento. Al quindicesimo minuto trovate i risultati finali.