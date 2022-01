Qual è la miglior offroad economica? La sfida tra Dacia Duster, Suzuki Jimny e Lada Niva

Quando il team di carwow non è alle prese con super vetture da lanciare a tutta la velocità su una pista di atterraggio, molto probabilmente si trova sul test track che utilizzano per effettuare i loro goliardici confronti in fuoristrada. Questa volta la sfida è tra le fuoristrada più famose ed economiche presenti sul mercato.

Sulla linea di partenza della prima sfida, ossia la drag race su salita sterrata, o infangata in questo caso, ci sono la Lada Niva, la Suzuki Jimny e la 911 delle vetture Dacia, ossia la Duster. La prima arriva dalla Russia e il suo progetto originale è datato 1977, e non è cambiato molto arrivando ai giorni nostri. Sotto al cofano c’è un motore da 1.7 litri che offre una potenza di 85 CV e 130 Nm di coppia, numeri tutt’altro che importanti, ma che devono dare i conti con un peso ridotto di soli 1285 kg. Dispone però di un cambio dotato di modalità low-mid-long range, per adattarsi ad ogni tipo di condizione e ripidezza, con tanto di blocco del differenziale centrale.

La Suzuki Jimny è la sfidante giapponese che monta un motore 1.5 litri capace di 101 CV e 130 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori in condizioni normali, ma all’occorrenza si può inserite la trazione integrale, potendo contare anche sulle marce ridotte quando il gioco si fa duro, assieme al blocco del differenziale centrale.

La Dacia Duster è invece la sfidante rumena che monta un propulsore da 1.5 litri come la Jimny, ma in grado di esprimere 115 CV e 260 Nm di coppia, che si normalmente vengono trasmessi soltanto alle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti, ma all’occorrenza si può inserire la trazione su tutte e quattro le ruote per avere la massima resa, anche se manca il blocco del differenziale centrale.

Come sempre, la prima prova è una drag race in salita, a cui segue una prova di agilità e la successiva discesa ripida per valutare l’eventuale sistema di rallentamento delle vetture. Subito dopo si testa la torsione delle auto in un tratto sconnesso da percorrere in salita e discesa, per poi effettuare un passaggio inclinato dove possono emergere eventuali flessioni delle scocche. Dopo si affronta una duna di terra per mettere alla prova l’estensione delle sospensioni e la trazione qualora non tutte le ruote toccassero il terreno, e infine la salita più ripida del tracciato.

In ogni prova, le auto ricevono 1, 2 o 3 punti a seconda del risultato ottenuto, oppure 0 punti qualora non riuscissero a portare a termine l’esercizio, ma in questo caso tutte le auto sono riuscite ad affrontare ogni ostacolo. Non vogliamo fare spoiler sul risultato finale della prova, per questo vi invitiamo a premere play per godervi la sfida, e se alla fine aveste ancora voglia di terra, allora non perdetevi la Fiat Panda Cross che umilia una Tesla Model X.