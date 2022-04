Qual è la miglior auto EV attualmente sul mercato? Tesla Model Y contro tutte

Molte persone potrebbero trovarsi nella fase in cui vogliono abbracciare la mobilità elettrica, ma il mercato attuale si è evoluto notevolmente rispetto agli albori e l’offerta è ben più vasta. Scegliere il modello più adatto non è più una questione di pochi minuti, per questo Top Gear ha radunato le auto EV più rilevanti per scoprire le migliori.

L’ospite immancabile è ovviamente la Model Y, il modello Tesla più venduto e sicuramente auto di riferimento in termini di efficienza e autonomia, senza dimenticare la formidabile infrastruttura di ricarica basata sui Tesla Supercharger. Ma la concorrenza è più agguerrita che mai, nel gruppone messo assieme dal team inglese troviamo dunque la Volkswagen ID.4 (leggete la nostra prova su strada della VW ID.4 GTX), la Skoda Enyaq, l’Audi Q4 e-tron, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 eletta auto dell’anno 2022, ma anche Polestar 2, Volvo XC40 Recharge, Ford Mustang Mach-E GT, BMW iX3 e Jaguar I-Pace.

Il criterio di valutazione di questa sfida chiaramente non si basa tanto sulle prestazioni assolute delle vetture, i cosiddetti freddi numeri, ma piuttosto sull’esperienza d’uso e sulla loro praticità nel mondo reale. Per tutti i dettagli vi invitiamo a guardare il video, ma sappiate che dopo una prima presentazione è poi arrivato il momento di sfoltire le fila per arrivare a decretare le migliori auto EV del momento.

Nelle fasi finali soltanto due vetture sono rimaste in campo accanto alla Tesla Model Y, nella fattispecie Ford Mustang Mach-E GT e Skoda Enyaq. A questo punto Top Gear non si è sbilanciata, definendole le tre migliori auto elettriche del momento senza esprimere una preferenza netta, ma leggendo tra le righe è chiaro che tra le tre sfidanti sarebbe stata la Skoda Enyaq a prendere lo scettro della vincitrice (qui trovate la prova su strada della Skoda Enyaq del nostro amico Matteo Valenza), specialmente per la sua notevole differenza di prezzo rispetto alla vettura di Palo Alto (in Regno Unito si parla di 20.000 sterline, circa 24.000 euro), ma anche rispetto al SUV dell’ovale blu.