Qual è la miglior auto elettrica nel rapporto qualità prezzo? Occhio a queste tre

Qual è la migliore auto elettrica nel rapporto qualità prezzo? Una domanda che molti automobilisti italiani si stanno ponendo in queste settimane, con l'obiettivo di individuare una vettura che non costi un patrimonio e che nel contempo abbia una buona resa e sia di qualità.

Recentemente vi abbiamo raccontato quali fossero le 5 auto elettriche meno care in Italia, e allargando il campo abbiamo preso in considerazione due numeri fondamentali: il prezzo a listino e l'autonomia della batteria.

Soffermandoci in particolare su queste due caratteristiche è emerso che la migliore auto elettrica per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo sia la MG4, una berlina cinque porte che costa 30.790 euro di listino, che scendono a 27.790 con incentivi e 25.790 con rottamazione.

Si tratta di una vettura che gode di un'autonomia ottima, di 350 km, grazie ad una batteria da 51 kWh, e nel contempo di un'auto comoda, perfetta quindi sia per spostarsi in città quanto per la percorrenza di eventuali lunghe tratte.

Molto interessante anche la Renault Zoe, che viene offerta a 33.400 euro, che diventano 30.400 con incentivi e 28.400 se si aggiunge la rottamazione. La piccola utilitaria francese vanta un motore da 135 cavalli, una batteria da 52 kWh e un'autonomia da ben 390 km, sicuramente un ottimo chilometraggio per una vettura che presumibilmente viene utilizzata maggiormente per piccoli spostamenti quotidiani e in città.

Chiudiamo questo breve excursus dedicato alle migliori auto elettriche dal rapporto qualità prezzo, con una vettura ben nota nel mondo green come la Nissan Leaf, una delle primissime auto a propulsioni elettriche mai realizzate. In questo caso stiamo parlando di un'auto da 34.150 euro, che scendono a 29.150 con incentivi e rottamazione.

Il crossover coupé giapponese è una delle più vendute al mondo nel suo settore e gode di una batteria da 40 kW, una potenza di 150 cavalli e un'autonomia di 378 km secondo il ciclo WLTP.

Fra gli altri EV da segnalare anche la Dacia Spring, quella che è ad oggi l'auto elettrica meno cara disponibile in Italia e la Renault Twingo. Ovviamente non si può non menzionate la Tesla Model 3, che di recente è rientrata nel sistema ecobonus.

La speranza è che nel futuro prossimo il mercato delle elettriche possa essere invaso da auto il cui prezzo possa ulteriormente abbassarsi e nel contempo le batterie divenire più efficienti. A riguardo ci sono grandi aspettative nei confronti della Volkswagen ID.1 che costerà meno di 20mila euro.