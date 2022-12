Qual è la Lamborghini più veloce al mondo? È lotta tra tre modelli

Quando siamo andati alla scoperta della Lamborghini Sian ibrida abbiamo notato alcuni dettagli che la rendevano, apparentemente, la Lamborghini più veloce mai realizzata. Sono passati però più di due anni dal suo lancio, dunque le cose potrebbero essere cambiate: qual è la Lamborghini più veloce al mondo?

Rivediamo anzitutto le specifiche della Sian ibrida, definita nel 2019 la Lamborghini più potente grazie alla potenza combinata di motore elettrico e V12 da 785 CV, per un totale di 819 cavalli. L’accelerazione consente di arrivare a 100 chilometri orari in appena 2,8 secondi, con velocità massima dichiarata di 350 km/h. Insomma, un vero e proprio mostro sempre pronto a fare bagarre con giganti delle supercar come Porsche 918 e McLaren P1.

Detiene ancora il titolo, però? Parte del pubblico lo mette in dubbio, poiché per molti la Lamborghini più veloce al mondo è la Lamborghini Aventador SVJ. La “Super Veloce Jota” ha un motore meno potente, un V12 da 6,5 litri in grado di raggiungere 770 cavalli a 8.500 giri/min, per un peso di 1.525 chilogrammi. Anche questo esemplare è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, o di arrivare a 350 km/h di velocità massima. Per raggiungere queste prestazioni la casa di Sant’Agata Bolognese ha rivisto l’impianto di aspirazione, la fluidodinamica e il cambio sequenziale ISR, apportando una serie di modifiche che hanno infine permesso alla Lamborghini Aventador SVJ di raggiungere il tempo di 6’44”97 al Nürburgring.

Per altri fan ancora, però, è la Lamborghini Veneno la regina con il suo V12 da 750 cavalli a 8.400 giri al minuto, per 690 Nm di coppia e un peso di 1.490 chilogrammi. Anch’essa è in grado di arrivare a 100 km/h in 2,8 secondi e a una velocità massima di circa 350 km/h, se non 355 km/h.

Insomma, tre vetture se la giocano sulla carta e ci vorrebbe una sfida sulla pista per stabilire definitivamente quale sia la Lamborghini più veloce al mondo.

Proprio di recente, invece, abbiamo provato la Lamborghini Huracán Tecnica.