Qual è la Lamborghini più cara? La SC18 Alston, costa più della villa di Elon Musk

A poche ore dalla presentazione della splendida Lamborghini Revuelto, prima plug-in hybrid del Toro, andiamo a fare un excursus su quali sono le Lambo più incredibili di sempre e proprio per questo più costose.

A partire in particolare dagli anni 2010 in avanti, una decina d'anni dopo l'acquisto della casa di Sant'Agata Bolognese da parte di Audi, Lamborghini ha iniziato a sfornare fuoriserie esclusive a raffica. A fianco delle varie Aventador, Huracan, Urus e via discorrendo, sono così comparse delle vetture davvero “monstre” e dal prezzo esagerato: andiamo a scoprirle insieme.



Al quinto posto delle Lamborghini più care di sempre troviamo la Sián FKP 37 del 2020, venduta a 2,44 milioni di euro. Si tratta di una vettura da 818 cavalli, il cui nome significa “fulmine” in dialetto emiliano. FKP stava invece per Ferdinand Karl Piech, ex numero uno di Volkswagen scomparso pochi giorni prima del debutto della stessa Lambo.



Quarta posizione per la Lamborghini Aventador J, prodotta nel 2012 e dal costo di 2,68 milioni di euro. Costruita su ordinazione, la "J" vicino al nome sta ad indicare la mancanza di tetto, capote e persino parabrezza, ma si può tranquillamente utilizzare su strada. La potenza è di 700 cavalli ed è una delle poche “one off” dell'azienda.



Terza piazza per la Lamborghini Veneno, hypercar da 3,66 milioni di euro prodotta nel 2013. E' una coupé super esclusiva essendo prodotta in soli 3 esemplari ed è per questo una delle auto più ricercate dai collezionisti. Si tratta della prima hypercar mai prodotta dalla casa di Sant'Agata Bolognese in quanto ricca di pendici aereodinamici, e dalla potenza di 750 cavalli.



Saliamo al secondo posto e passiamo alla “cugina” della Veneno, leggasi la Raodster, prodotta nel 2014 e venduta a 4 milioni di euro. Anche in questo caso stiamo parlando di una hypercar esclusiva, prodotta in soli 9 esemplari, e che rispetto alla Veneno è realizzata senza tettuccio. Recentemente una Lamborghini Veneno Roadster è stata battuta all'asta a ben 8,3 milioni di dollari, circa 7,6 milioni di euro, prezzo più alto mai raggiunto da una Lambo.



Chiudiamo la top 5 con la Lamborghini più cara mai prodotta, una vettura super esclusiva, la SC18 Alston (2018). SC sta per squadra corse mentre 18 è l'anno di realizzazione, ed è stata prodotta per soddisfare le esigenze di un cliente. La base è quella di un'Aventador ma con asseto da gara, vari alettoni e ben 770 cavalli sotto il cofano. Il prezzo? 6,4 milioni di euro, più della villa messa in vendita da Elon Musk a Brentwood, Los Angeles.

E a proposito di Lambo molto rare, di recente è stata ritrovata una Lamborghini rarissima che era stata abbandonata dai ladri: una storia davvero incredibile