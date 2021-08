Qual è il gioco di corse più popolare? Mario Kart 8 Deluxe domina

All'interno della storia di Nintendo il franchise di Mario Kart ha sempre avuto una grande importanza. Da quando l'idraulico più famoso al mondo ha deciso di buttarsi nel mondo dei motori, nell'ormai lontano 1992, il pubblico non ha mai lasciato la presa e ha permesso alla serie di svettare in termini di vendite.

Per i videogiocatori è impossibile dimenticare i pomeriggi passati a pochi centimetri da un CRT nel tentativo di sbaragliare un compagno di classe in Mario Kart 64, e lo stesso vale per i viaggi in compagnia del Nintendo DS e di Mario Kart DS, che permise a piccoli e grandi di portare con sé un capitolo del franchise tutt'altro che di secondo piano.



Al 2021 sono invece ben sette anni che è Mario Kart 8 a dominare le classifiche di vendita Nintendo e non solo. All'uscita su Wii U il videogioco non volò altissimo a causa delle pochissime console vendute, ma con l'approdo sul mercato di Nintendo Switch nel 2017 cominciò a macinare numeri da record grazie alla riedizione denominata Mario Kart 8 Deluxe. Sapete quante copie la riedizione ha piazzato in quattro anni circa? Se la risposta è negativa dovreste tenervi forte, poiché gli ultimi dati ufficiali parlano di 37,08 milioni al 30 giugno 2021.



In pratica è il videogioco per Switch più popolare in assoluto, ma il fatto è che il suo successo è da ampliare a tutte le altre piattaforme di gioco in quanto, sommando le vendite di Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe scopriamo che i giocatori l'hanno acquistato ben 41,86 milioni di volte. Il secondo gioco di corse più venduto di sempre è Mario Kart Wii con 37,38 milioni. Giusto per fare qualche paragone, Gran Turismo Sport per PS4 è arrivato poco oltre gli 8 milioni di copie.



Nel caso in cui vi foste ancora immersi nelle bizzarre e concitate gare di kart Nintendo vi consigliamo caldamente di farlo poiché si è sempre in tempo. Se invece vi foste appena approcciati al franchise non possiamo non rimandarvi alla guida su Mario Kart 8 Deluxe: ecco come si sbloccano i personaggi segreti.



Nel frattempo pare proprio che gli sviluppatori nipponici siano già da tempo al lavoro su Mario Kart 9. Qualcuno suggerisce che il debutto possa essere fissato per Natale 2021 o per l'inizio del 2022.