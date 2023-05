Qual è il fuoristrada con la maggior altezza da terra? Ecco la Top 5

Qual è il fuoristrada con la maggior altezza da terra? Se questa domanda vi rimbomba nella testa da tempo, allora siete nel posto giusto. Su questa pagina andremo infatti a scoprire quali sono i SUV migliori in caso di terreno dissestato.

Partiamo da una vettura che è sinonimo di classe, eleganza e stile, un po' meno di sterrato e polvere come il Range Rover che nella sua versione standard presenta un'altezza da terra da 29,4 centimetri. Nonostante il nuovo Range Rover abbia faticato nella prova dell'alce, per quanto riguarda l'aspetto comodità e sterrato ha ben pochi rivali. Il prezzo ovviamente non è irrisorio, ma vale ogni centesimo speso. Per raggiungere l'altezza di 29,4 centimetri c'è un'apposita funzione chiamata Terrain Select, che se premuta rialza appunto la vettura.

Quarto posto per la Wrangler, iconica fuoristrada americana a firma Jeep, con i suoi 32,7 centimetri da terra. Di serie tale SUV ha un'altezza di 23,8 centimetri, ma con l'aggiunta di pacchetti opzionali si può appunto mettere qualche centimetro in più fra il sottoscocca e il terreno sottostante. Nel dettaglio si tratta del pacchetto Xtreme Recon, che permette appunto di rialzare il fuoristrada di ulteriori 10 centimetri circa: non male.

Terza posizione e medaglia di bronzo per un fuoristrada molto interessante che sta per sbarcare in Europa, il Ford Bronco. Lo storico mezzo a stelle e strisce può raggiungere un'altezza da terra di 33,2 centimetri anche in questo caso con qualche miglioria opzionale che ci possiamo godere nella versione Raptor, leggasi degli pneumatici BFGoodrich da 37 pollici e ammortizzatori Fox extra lunghi.

Medaglia d'argento per un altro classico SUV europeo come il Mercedes G-Wagon. In questo caso arriviamo a toccare un'altezza di ben 35 centimetri, e precisamente nella versione G63 4x4² con badge AMG, quella più alta in assoluto per la Classe G della stella. Per raggiungere questa altezza il fuoristrada è dotato di una gomma maggiorata rispetto al modello standard, oltre che di assali a portale.

Chiudiamo con la Rivian R1S, splendido SUV elettrico Made in Usa, capace di raggiungere l'altezza di ben 38 centimetri, staccando nettamente la concorrenza. Grazie alle sue 4 molle pneumatiche che da sole pesano uno sproposito, il Rivian tocca quasi i 40 cm da terra, un traguardo raggiunto anche per via dell'assenza del motore termico e di un maggior spazio per distribuire sospensioni e batterie.