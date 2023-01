Qual è la Fiat meno redditizia di sempre? Ha fatto perdere 2 miliardi di euro

Conosciamo già le auto italiane più vendute di sempre e, come ci si poteva aspettare, Fiat ha dominato la classifica grazie agli ottimi numeri internazionali di nomi iconici come la Punto, la Uno, la 126 e la 124. Ma c’è una Fiat che è costata molto caro alla casa automobilistica torinese: di quale si tratta?

Vediamo se riuscite a indovinarla: si tratta di un esemplare lanciato in Italia nel 2001 e sostituito nel nostro mercato nel lontano 2007, sebbene la produzione sia effettivamente terminata nel 2010 all’estero. Era un’automobile per la famiglia, creata in versioni da tre e cinque porte, e giunta terza al premio European Car of the Year nel 2022. Avete capito di quale Fiat si tratta?

Stiamo parlando della Fiat Stilo, proposta con motori diesel e benzina da minimo 1,2 litri e massimo 2,4 litri, ovvero da minimo 79 cavalli e massimo 168 cavalli. Sin dal suo debutto venne criticata per il design troppo banale e per il peso eccessivo, e nemmeno una campagna pubblicitaria con Michael Schumacher e Rubens Barrichello aiutò ad aumentare le vendite.

Nel Sudamerica riscosse maggiore successo tra 2003 e 2010 ma, poco dopo la chiusura delle linee produttive, costò una multa di 1,7 milioni di dollari a Fiat per non avere richiamato una serie di esemplari non dotati di sistema ABS, assenza considerata principale causa di 30 incidenti e 8 decessi.

Alcune analisi conclusive condotte dagli esperti includono la Fiat Stilo tra le automobili che hanno causato più perdite ai rispettivi produttori in Europa: con 769.000 Fiat Stilo vendute in nove anni, la società torinese perse circa 2,730 euro per singolo veicolo, ovvero oltre 2 miliardi di euro. Per recuperare le somme investite nella progettazione, Fiat avrebbe dovuto vendere 200 mila Stilo all’anno nello stesso periodo di tempo.

Parlando sempre dello stesso marchio, sapevate che la Fiat 500 elettrica è l’EV più venduto in Italia?