Qual è la Fiat più brutta di sempre? No, non è la Multipla

Nella ricerca delle auto più brutte della storia abbiamo incontrato in classifica la Fiat Multipla, riconosciuta sia da noi italiani, sia dal resto del mondo come una delle vetture più orrente prodotte dalla casa torinese. Eppure, secondo un’altra analisi la Fiat più brutta di sempre è un’altra, e a influire è il giudizio del Sudamerica.

Il mercato che va dalla Colombia a Punta Arenas è sempre stato cruciale per il marchio italiano che, in tanti casi, ha proposto in tali aree versioni leggermente modificate di altri mezzi venduti nel Belpaese; in altre situazioni, invece, è avvenuto il processo opposto. Tra queste c’è la Fiat Duna, venduta anche come Fiat Premio in Brasile, Colombia, Ecuador e Venezuela. Questa berlina del segmento B è stata prodotta proprio in Sudamerica in primis tra 1985 e 2000, per poi trovare spazio in Europa dal 1987 al 1997.

Il disegno originale di Giorgetto Giugiaro venne consegnato a Fiat Automóveis S.A. assieme a quello della Fiat Uno nel contesto del progetto FIAT 146, e si distinse per lo spazio interno, il comfort e la robustezza. Pensate che era una delle auto più aerodinamiche dell’epoca per il segmento B!

Dati alla mano, la vettura non fu un flop; anzi, la versione Weekend riscosse molto successo. Ciononostante, appena arrivò in Italia divenne oggetto di scherno e satira in quanto giudicata una delle Fiat più brutte di sempre, se non la più orrenda in assoluto. A influire sul giudizio fu il paragone con il resto dei modelli FIAT, giudicati più pratici e gradevoli stilisticamente.

