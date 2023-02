Qual è la Ferrari più esclusiva e costosa? L'ha richiesta un produttore cinematografico

Dopo avere visto le 5 Ferrari più brutte di sempre, come la 612 Scaglietti e la Superamerica 410, torniamo dal Cavallino Rampante per vedere la Ferrari più esclusiva e più costosa per la realizzazione. Piccola anticipazione: si tratta di un modello one-off acquistato da un produttore cinematografico e collezionista.

Di chi si tratta? Di un collezionista di Ferrari che ha fondato persino una scuderia tutta sua, la Scuderia Cameron Glickenhaus. Avete intuito di chi stiamo parlando? Il suo nome è James Glickenhaus, imprenditore con un garage di tutto rispetto: ci sono una Ferrari 166 Spyder Corsa del 1947 - certificata come la più vecchia Ferrari esistente -, una Ferrari P3/4 del 1967 - vincitrice alla 24 ore di Daytona con Lorenzo Bandini e Chris Amon alla guida – e anche una Ferrari Dino Competizione del 1967. Insomma, è un vero fan del produttore di Maranello.

Tuttavia, il pezzo più incredibile è indubbiamente la Ferrari P4/5 firmata Pininfarina, realizzata nel 2006 su sua richiesta e, per questo motivo, esemplare unico. Questa coupé ad alte prestazioni è stata presentata a Pebble Beach nell’agosto dello stesso anno e poi consegnata a Glickenhaus, è stata pagata circa 4 milioni di dollari ed è, in fondo, una Ferrari Enzo che esternamente ricorda la Ferrari 330 P3/4 del 1967 in suo possesso. In poche parole, è una reinterpretazione di quest’ultima vettura concepita da Paolo Garella, responsabile dei Progetti Speciali Pininfarina, Ken Okuyama e Jason Castriota.

Gli interni includono un iPod e un computer portatile, condizionatore potenziato e un roll-cage in alluminio modificato, mentre i sedili sono su misura del collezionista americano e di suo figlio. Il motore? Lo stesso della Enzo, il Ferrari F140 V12 da 660 cavalli.

Esistono poi due vetture derivate da questo esemplare unico: la Ferrari P4/5 Competizione, sempre prodotta da Glickenhaus e concepita per l’utilizzo su pista durante la 24 ore del Nurburgring; e la Ferrari P4/5 Competizione M Hybrid, dotata di propulsore ibrido e sistema KERS.