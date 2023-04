Qual è la Ferrari più economica in circolazione? Si parte da meno di 50mila euro

Qual è la Ferrari più economica in circolazione? Sappiate che la risposta potrebbe stupirvi visto che ad oggi, andando su una Rossa usata, si possono spendere anche meno di 50mila euro, quindi meno di una BMW o di una Mercedes.

Ovviamente la premessa è d'obbligo: non stiamo parlando di fuoriserie come F40, LaFerrari o F8 Tributo, ma di vetture che Maranello commercializzò svariati anni fa. In ogni caso si tratta di veicoli di pregio, costruiti e realizzati con la stessa cura con cui vengono prodotte le ultimissime Ferrari, di conseguenza auto di assoluto splendore.

Dopo questa breve premessa, andiamo a vedere insieme quali sono le Ferrari più economiche in assoluto a cominciare dalla Mondial, costruita dal 1980 e il 1993 in varie versioni. In vendita se ne trovano alcune anche al di sotto dei 40mila euro, ma la media è di circa 50mila. Ovviamente il tutto dipende dal kilometraggio, dall'annata e dalla tenuta della stessa Ferrari.

Nonostante non abbia avuto così tanto successo, la Ferrari Dino 308 GT4 costa leggermente di più rispetto alla Mondial. Uscì dall'azienda di Maranello fra il 1974 e il 1980, e il suo prezzo ha una media 50mila euro, partendo da un minimo di 40mila.

Fra le Ferrari più economiche troviamo anche la Ferrari 308, una fuoriserie divenuta leggenda grazie al suo utilizzo nel telefilm Magnum P.I.. La due posti modenese la si può acquistare spendendo un minimo di 50 mila euro: soldi ben investiti per una vettura che monta un V8 Ferrari da 250 cavalli. Tra l'altro recentemente ad una Ferrari 308 è stato montato un motore Tesla da 500 CV per un ibrido decisamente fuori dal normale.

Saliamo leggermente di prezzo con la Ferrari 348, quella che da molti è stata ribattezza la “piccola Testarossa”. Rispetto alla sorella maggiore condivideva le fiancate con le iconiche prese d'aria orizzontali, e venne commercializzata fra la fine degli anni '80 e gli anni degli anni '90, piazzata sul mercato con circa 9mila esemplari. Chi la volesse dovrà mettere in preventivo una cifra minima di 60mila euro.

Infine, fra le Ferrari più economiche in vendita, occhio alla 456 GT, la rossa di Maranello più recente del gruppo, costruita fino al 2003. Non è considerata senza dubbio una delle Ferrari più belle di sempre, giusto per dire un eufemismo, ma chi volesse potrà acquistarla ad una cifra che oscilla fra i 65 e i 70mila euro di media.

Ma a proposito, quali sono le Ferrari più brutte di sempre? Maranello a volta ha anche toppato...