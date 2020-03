Qual è, tra tutte quelle disponibili, la migliore verniciatura di fabbrica?

Di base tantissime persone scelgono la propria macchina in base ad aspetti prioritari come la praticità, l'affidabilità, il comfort e tanto altro. Altri invece antepongono l'estetica a tutto il resto, intendendo la propria vettura come un prolungamento metallico della propria personalità.

Per fortuna negli ultimi anni i produttori di auto hanno enormemente espanso la palette di colori resi disponibili di fabbrica, in quanto solo 15 anni fa i colori classici come il nero o il grigio erano gli unici da dare per scontati, ovviamente anche nell'apprezzatissima versione metallizzata.

Quindi coloro che preferiscono circondarsi di colori esotici ed appariscenti per andare in giro "mettendosi in mostra" avranno sicuramente pane per i propri denti. Neanche le persone dal carattere più modesto però vengono lasciate fuori, in quanto la scelta è spesso tanto ampia da mettere a disposizione dei consumatori anche più tonalità dello stesso colore, talvolta.

Oggigiorno per alcuni modelli di auto è pesino possibile optare per cerchi di colore nero, invece del classico e comunissimo argento. Non bisogna tralasciare poi il fatto che case, come Land Rover o Mini, producano vetture che usano colori differenti per tettuccio e cofano.

Alcuni sono impazziti per l'Alfa Romeo Quadrifoglio Verde in Neon Green guidata da Ryan Reynolds in 6 Underground, altri non riescono a staccarsi dallo storico rosso che contraddistingue ogni Ferrari, altri ancora non riescono a distaccarsi dal rassicurante grigio scuro di questa BMW Serie 2 Gran Coupe. Voi invece cosa ne pensate? Qual è il vostro colore preferito?