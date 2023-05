Qual'è l'auto tedesca elettrica più veloce? Mercedes-AMG EQS sfida Porsche Taycan e BMW i7

Tesla Model S Plaid ha ricevuto il Track Package e in questo modo diventa ancor più veloce ed efficace di quanto già non fosse già in origine. Mettiamo però da parte il “missile” di Palo Alto, e spostiamoci in Europa, nello specifico in terra tedesca, dove ci sono altre degne sfidanti come la Mercedes-AMG EQS, la Porsche Taycan e la BMW i7.

Ma quale delle tre sedan elettriche in questione è la più veloce? La risposta a questa domanda giunge dal team inglese di carwow, che ha organizzato un confronto tra la recente BMW i7 M50 xDrive, Porsche Taycan Turbo S e Mercedes-AMG EQS 53. Manca all’appello l’Audi RS e-tron GT, ma in fondo è la cugina meno meno potente della Taycan, dunque non avrebbe ambito alla vittoria.

La Mercedes-AMG EQS 53 mette sul piatto due motori elettrici che erogano una potenza totale di 658 CV e 950 Nm di coppia, ma parlando di auto elettriche non è possibile fare a meno di citare il peso, solitamente notevole, e in questo caso la bilancia segna 2580 kg.

La Porsche Taycan Turbo S ha due motori elettrici che offrono assieme 761 CV e 1050 Nm di coppia, e con la vettura di Zuffenhausen l’ago della bilancia si ferma a “soli” 2.295 kg. Infine, c’è la BMW i7 M50 xDrive, attualmente la versione più potente disponibile sul mercato inglese (in altri mercati ci sarebbe la i7 M70 xDrive) che dai suoi due motori elettrici tira fuori una potenza combinata di 544 CV e 745 Nm, con un peso di 2640 kg.

La vettura di Monaco è dunque la meno potente e la più pesante del lotto, quindi la sfida per la vittoria si riduce tra Mercedes e Porsche, chi la spunta dunque sul traguardo dei 400 metri sulla pista bagnata? Avviate il filmato e godetevi la sfida.