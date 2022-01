Qual è la differenza di prestazioni tra una BMW M3 xDrive standard e una rimappata?

Quando si sente parlare di preparazioni motoristiche, spesso ci si imbatte sulla rimappatura dell’ECU, spesso chiamata centralina. È considerato il metodo più semplice e rapido per ottenere un buon incremento di potenza senza intaccare l’affidabilità del mezzo (se fatta da uno specialista). Ma quanto migliorano le prestazioni?

Il team di carwow ha deciso di fornire una risposta a questa domanda, portando due BMW M3 Competition xDrive sulla pista su cui effettuano le loro drag race, una in versione originale e l’altra con la rimappatura dell’ECU (Engine Control Unit).

Il modello in questione, in condizioni standard, monta un motore 6 cilindri da 3.0 litri twin-turbo con 510 CV e 650 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale BMW xDrive tramite un cambio automatico a 8 rapporti, e nel video che trovate in apertura è l’auto in tinta gialla.

Quella nera invece è passata sotto alle mani di Wrench Studios, che ha ritoccato la centralina originale ritarando alcuni parametri per scatenare ancora più potenza dal 6 cilindri bavarese. Nella nuova configurazione, l’M3 Competition rimappata arriva a quota 600 CV e 700 Nm, parliamo quindi di un incremento di 90 CV per quanto riguarda la potenza, e 50 Nm di coppia massima. Tutto il resto della vettura è rimasto di serie per assomigliare alla sfidante, anche se il modello stock monta freni in carbo-ceramica, a differenza della versione rimappata che utilizza quelli in acciaio, un dettaglio che poco importa in accelerazione.

Ebbene, la differenza c’è ed è evidente in tutte le prove che richiedono di scatenare i cavalli, e nella drag race con partenza da fermo, il divario in termini di tempo è stato di 0,5 secondi. La BMW nera ha completato il quarto di miglio in 10,7 secondo, contro gli 11,2 secondi del modello giallo. Un risparmio di tempo notevole in soli 400 metri, che diventerebbe ancor più significativo in giro di pista intero, anche perché ricordiamo che l’uso della centralina rimappata è vietato su strada.

Anche senza chiamare in causa i freddi numeri, il vantaggio in termini di accelerazione è evidente a occhio nudo, specialmente nei test con partenza lanciata, dove la vettura rimappata prende tanto vantaggio soprattutto a seguito dei cambi marcia, grazie ad un'erogazione più corposa che continua a spingerla senza incertezze. Quindi se avete un’auto con cui divertirvi tra i cordoli di un circuito, ritarare l’ECU potrebbe essere un’ottima scelta per abbassare i vostri tempi sul giro a fronte di un intervento tutt’altro che invasivo e piuttosto rispettoso nei confronti dell’affidabilità generale dell’auto, a patto che venga effettuata da personale qualificato.

