Qual è stato il colore più venduto tra le auto nuove immatricolate nel 2021?

Quando si acquista un’auto usata, il colore non rientra tra gli elementi fondamentali per la scelta di un modello rispetto ad un altro per ovvi motivi, ma quando si acquista un’auto nuova abbiamo carta bianca e teoricamente possiamo sbizzarrirci con gli accostamenti cromatici. Ma in pratica ciò non avviene e anzi, siamo prevedibili e conservativi.

E la conferma arriva dall’annuale raccolta dati ad opera della SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) che ha stilato una classifica dei colori più venduti tra le auto nuove immatricolate nel 2021 in Regno Unito, dove si evince che le scelte dei consumatori non si affidano certo alla fantasia e risultano invece alquanto scontate.

Al primo posto, per il quarto anno consecutivo, si posiziona il grigio con una percentuale del 24,8% (equivalente a circa 400,000 veicoli) e con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Al secondo posto c’è il nero, col 20,5% e un incremento del 3,5%, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il bianco, che occupa il 17,2% del totale, ma perde il 0,3% rispetto al 2020.

Queste tre tinte occupano le posizioni del podio da 11 anni, ma quest’anno la tinta blu poteva interromperne l’egemonia, essendosi piazzata al quarto posto col 17%, soltanto lo 0,2% in meno rispetto al bianco, che si traduce in 2638 auto di differenza. Il bianco è in calo, mentre il blu sta crescendo, quindi l’anno prossimo potrebbe avvenire il sorpasso.

Al di sotto del blu le percentuali calano drasticamente, e il resto del mercato si divide tra la tinta rossa (8,8%), argento (6,8%), verde (1,1%), arancione (1,0%), giallo (0,5%) e bronzo (0,3%). Vale la pena spendere due parole sulla tinta verde (a proposito, guardate la nuova Skoda Enyaq RS presentata nella brillante tinta Mamba Green), che ha ottenuto una piccolissima parte del mercato (quasi 18,000 veicoli), ma ha visto un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. In questo senso il giallo ha fatto ancora meglio, con un incremento del 31,3%.

Ma perché così tante persone hanno scelto ancora una volta il grigio? Secondo la SMMT, le ragioni possono essere molteplici: prima di tutto il grigio si abbina molto bene con i sempre più frequenti allestimenti "black" che aggiungono dettagli e cerchi in tinta nera, e in secondo luogo rappresenta una via di mezzo tra il bianco e il nero, capace di nascondere in maniera più efficace lo sporco e gli eventuali difetti sulla carrozzeria.

Pensando alle future indagini, ci chiediamo però come possa essere considerata una vettura come la BMW iX Flow che sfrutta una carrozzeria in grado di alternare la tinta bianca a quella nera, utilizzando la tecnologia che troviamo anche negli e-book reader.